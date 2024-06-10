foodpanda「外送費下殺9元起」今天開搶！　全台逾6萬餐廳都能用

▲foodpanda即日祭出限時9元起外送費。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送費下殺9元起！外送平台「foodpanda」最新限時優惠快搶，即日起連21天平日限定「外送費9元起」，一口氣網羅全台超過6萬間餐廳可享優惠，加碼還有會員獨享外帶自取69折好康等，趕緊下單去。

foodpanda即日起至6月30日祭出「外送費9元起」限時優惠，連3周平日限定早餐時段（6時至10時59分）、下午茶時段（14時至16時59分）外送費只要9元起，不僅全用戶皆可使用，優惠範圍更搜集全台超過6萬間餐廳，像是有弘爺漢堡、永和豆漿、五十嵐、五桐號、豆花莊等通通一次滿足，提醒優惠適用店家以APP顯示為主。

▲pandapro會員有2大優惠可用。

6月周末則加碼推pandapro會員可享「外帶自取69折起」優惠，全台店家皆適用，且使用次數、折抵金額無上限；以及至6月30日前使用中國信託foodpanda聯名卡單筆消費滿229元輸入優惠碼「快六多慧刷」，即享最高22%胖達幣回饋，最高回饋80胖達幣，搭配聯名卡原權益最高8%回饋，最高可領30%胖達幣回饋，每人限用1次，兌完為止，回饋之胖達幣於訂單完成後3天內存至pandapay帳戶，且須於7月7日前使用完畢，無折抵門檻，逾期將無法使用且不再補發。

▲Uber Eats也有限時優惠。（圖／Uber Eats提供）

另，Uber Eats即日起至6月18日也於APP祭出限定優惠，像是漢堡王推「華嫩雞柳烤牛餐買1送1」、「華嫩雞柳堡餐買1送1」、「飲料買1送1」、「花生培根牛肉堡餐買1送1」；飲品部分如大苑子、CoCo、TEA TOP、鶴茶樓、老賴茶棧也有指定飲品買1送1優惠，詳細優惠內容可至官網查詢。