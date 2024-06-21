點外送付現遇惡意取消「平台又扣1次款」　Uber Eats：已退款

▲民眾控Uber Eats收2次錢，業者表示已全額退款。（圖／Uber Eats提供）

記者黃士原／台北報導

在忙碌的現代生活中，許多人選擇透過外送平台訂餐。然而，有網友在使用現金付款後，卻遭遇外送員惡意取消訂單的情況，導致在下次訂餐時，被平台自動扣除上次的訂單金額。對此，Uber Eats回應表示，已對該筆訂單進行全額退款，並將提醒該名外送員遵守合作條款，以提供優質的外送服務。

一位網友向《ETtoday新聞雲》投訴，他在Uber Eats平台下訂餐點並以現金付款給外送員，但外送員卻在後來惡意取消訂單。雖然他有收到餐點，但在幾天後再次訂餐時，卻被系統自動扣除上次的訂單金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友抱怨，平台的客服一直未能對此事進行處理。他在5月21日首度向線上客服反應此事，然而卻在兩天後才收到詢問，並在幾天後才得到回覆，客服表示，由於他未在下訂後的48小時內回報問題，因此平台無法協助處理。該網友在6月14日再度詢問，並表示若不處理將提出訴訟，但仍然得到「無法協助處理」的回覆。

對此，Uber Eats回應表示，已於6月20日對該筆訂單進行全額退款。平台對於這次的不佳外送體驗表示遺憾，並承諾將持續提升客服的處理品質。同時，平台也將提醒該名外送合作夥伴，依照社群指引和外送合作夥伴條款，妥善完成外送任務，以提供優質的外送體驗。