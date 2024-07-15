烏日玉闕朝仁宮紀念玄壇元帥渡台364年　副市長鄭照新祈福交流

▲玉闕朝仁宮恭祝玄壇元帥渡台364年紀念，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、副市長鄭照新參拜祈福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市烏日玉闕朝仁宮主祀玄壇元帥及天上聖母，每年農曆6月6日為玄壇元帥渡台安座紀念日，廟方除舉辦紀念平安福宴席開200桌，更邀請新竹「快藝愛樂團」30名信眾帶來管絃樂開幕演奏。副市長鄭照新前往參拜祈福，並感謝廟方長年對地方的貢獻。

現場賓客冠蓋雲集，不僅立法院副院長江啟臣蒞臨，還有立法委員何欣純及楊瓊瓔、市議員吳瓊華及張家銨到場同慶，副市長鄭照新表示，顯見玉闕朝仁宮的財神爺和天上聖母十分靈驗，而昨日同時也是「天貺日」虎爺生日，是一年之中陽氣及福氣最旺的日子之一，大家齊聚慶祝，必受到眾神明的庇佑。

▲玉闕朝仁宮供奉玄壇元帥武財神及天上聖母雙主神。（圖／記者游瓊華翻攝）

立法院副院長江啟臣表示，2個多月前他與鄭副市長共同參與玉闕朝仁宮與草屯敦和宮遶境會香，昨晚是財神爺渡台364年紀念日。宗教是民眾生活中相當重要的一部分，更成為常民文化之一，玉闕朝仁宮歷史悠久，透過舉辦各式宗教活動，凝聚地方向心力，同時促進地方交流、深化情誼，可說是宗教信仰偉大的力量。

立法委員何欣純指出，玉闕朝仁宮長期關心地方事務，深受肯定，此次平安福宴席開近200桌，顯見大家對玉闕朝仁宮愛護有加、熱烈響應，俗話說「要神也要人」，玉闕朝仁宮在眾多信眾及各友宮的相挺之下香火鼎盛，也祝福玉闕朝仁宮持續發展，宮務蒸蒸日上。

立法委員楊瓊瓔也說，台灣最寶貴的就是宗教信仰安定人心的力量，一路走來她相當尊重及崇敬不同宗教信仰，玉闕朝仁宮每年為期2天的會香遶境盛事，雖然天氣炎熱，但參與的人員熱情不滅，傳承相互幫忙、友誼長存的精神，相信武財神及媽祖慈悲，定能庇佑所有鄉親平安健康、地方發展順利。

民政局長吳世瑋表示，玉闕朝仁宮是烏日地區重要的宗教信仰中心，長期致力推動社會公益活動，包括舉辦寒冬送暖，每年春節前發放轄內各里獨居長者、弱勢家庭關懷金，連續數十年不間斷；且多年來持續捐贈市府多項救災裝備器材，力挺消防弟兄，齊力提升消防救災能量，善行義舉深獲地方肯定，感謝董事長林宏昭帶領全體幹部，協助市府從事救苦救難工作，致力推動慈善與教育文化服務。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭提到，玉闕朝仁宮與草屯敦和宮主神玄壇元帥源自同個香火，364年前台中林姓和草屯李姓祖先同船渡海來台，李家人將玄壇元帥香爐請到草屯，林家人則把玄壇元帥金身留在台中，經過多年來的弘教經營，兩宮宮誼永固、香火興旺。玉闕朝仁宮每年農曆6月6日舉辦渡台安座紀念慶祝活動，祈求消災解厄、國泰民安。此次感謝北港朝天宮、草屯敦和宮、樂成宮、霧峰南天宮等眾友宮廟主委及委員蒞臨祝賀交流，並席開近200桌平安福宴，讓大家吃平安，分享喜悅。

民政局說明，1976年因烏日市場改建，原建廟於烏日主祀玄壇元帥的「玉闕宮」與原烏日市場內主祀天上聖母的「北港朝天宮烏日行宮」兩宮合一，始命名為「玉闕朝仁宮」，並於1979年入火安座。農曆3月15日雖為玄壇元帥聖誕，但玉闕朝仁宮玄壇元帥則以農曆6月6日渡台紀念日作為慶典日。

民政局進一步指出，玉闕朝仁宮與草屯敦和宮因情誼深厚結為「兄弟宮」，由於農曆3月15日是財神爺誕辰，3月23日則是媽祖誕辰，為延續玄壇武財神兄弟情誼，17年前開始，每年農曆3月期間雙方會舉行會香活動，由玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步行走至敦和宮參香，留宿一晚後隔日回鑾，「武財神兄弟會香」文化更成為中台灣重要的宗教文化交流活動。

▲新竹快藝愛樂團30名信眾進行管絃樂開幕演奏。（圖／記者游瓊華翻攝）