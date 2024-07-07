台南女兒蓮舫參選東京都知事　白河福安宮號召鄉親祈福

▲日本的東京都知事選舉在7日投開票，台南女兒蓮舫投入此次選舉，為了替蓮舫集氣，她的故鄉白河區的福安宮特別號召鄉親擊鼓祈福，預祝蓮舫女士高票當選東京都知事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本的東京都知事選舉在7日投開票，台南女兒蓮舫投入此次選舉，為了替蓮舫集氣，她的故鄉白河區的福安宮，特別號召鄉親在今天下午一起擊鼓祈福，預祝蓮舫女士高票當選東京都知事。

蓮舫女士雖然出生在日本，祖籍卻是台南的白河，她的祖父謝達林醫師日治時代曾在白河執業，祖母陳杏村經商有成，台灣區青果輸出業同業公會理事長，直接主導台灣對海外，尤其是對日本的香蕉出口貿易，而父親謝哲信先生早年移居日本。

蓮舫女士曾經在親戚前台南縣長陳唐山（其堂叔的內弟）的安排下，在2013年回到台南尋根，並特別前往白河福安宮上香祈福，還回到祖父曾經開診所的舊址探訪，那次來訪受到白河鄉親熱烈的歡迎，對於台南女兒能夠以優異表現在日本政壇闖出一片天，大家都深深感到與有榮焉，因此這次蓮舫女士出馬參選東京都知事，鄉親們也自發性號召祈福，祝福她能高票當選。

蓮舫女士現年56歲，曾經擔任朝日新聞記者與主播，2004年首度參選參議員即當選，2010年連任選舉時更創下全國最高票紀錄，其後她也曾兩度入閣，是史上第一位台裔大臣，政治歷練極為豐富，這次她宣布參選東京都知事，被視為現任知事小池百合子最強勁的對手。