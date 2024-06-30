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泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！圓寂15年未腐爛　透金黃色澤

▲▼泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！。（圖／翻攝自khaosod）

▲僧侶與信徒齊聚一堂，替高僧舉行換袍儀式。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名高僧2009年離世，當時他的弟子舉辦後事後，準備將其火化，沒想到大火燃燒10分鐘後，卻突然熄滅，而除了棺材被燒光外，高僧的遺體竟然毫髮無損。事後他們將高僧的遺體存放在玻璃棺內，並定期替他更換袈裟。如今距離高僧死亡已經15年，信徒稱，他的屍體沒有腐爛，除了些許乾燥萎縮外，還保持著「金黃色澤」。

根據khaosod報導，泰國董里府甘蒙寺28日上午8時41分替這位離世15年的前住持舉行換袍儀式。他死後遺體被安置在玻璃棺木內，並供奉在寺廟內。除了甘蒙寺現任住持外，有15名僧侶與數百名信徒也到場參加儀式。

▲▼泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！。（圖／翻攝自khaosod）

▲高僧的遺體經過火化仍毫髮無傷。（圖／翻攝自khaosod）

高僧「盧昂普昂」2009年6月29日圓寂，享壽82歲，僧齡51年。高僧死後，廟方決定將其火化，並在同年8月4日舉行儀式。然而火化時，棺木被點燃約10分鐘後，火焰卻莫名其妙地熄滅。經過查看，發現高僧的遺體竟然毫髮無傷，完全沒有燃燒痕跡，只有覆蓋在遺體上的絲綢些許燒焦。

事後廟方便將高僧的遺體存放在玻璃棺木中，每隔數年舉行換袍儀式，替高僧更換袈裟，防止屍體腐壞。根據信徒表示，即使經過15年，高僧的遺體也沒有腐爛，面部輪廓跟以前一樣，只不過隨著時間流逝，他的眼睛、牙齒、指甲因為乾燥而有些許萎縮，且遺體整體散發出金黃色澤。

 
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