訂婚首次壞壞「驚覺不是處女」　真相崩潰！男損失近百萬：有夠慘

▲原PO無法接受未婚妻已和前男友發生關係。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人寧願婚前先試車，也不願婚後才後悔！一名準新郎表示，女友因宗教關係，要求婚後才可以行房，原PO尊重且交往3年，直到訂完婚才首次肉體連結，「我感覺女友不是處女」，結果對方才坦承第一次給了前男友，氣得原PO打算分手，且要討回鑽戒與轎車，「如果她不還，損失快100萬！」

一名男網友在Dcard以「訂婚後才發現女友不是處女」為標題發文，他接著怒問，「大家可以接受這種欺騙嗎？交往3年，6月訂婚了。」

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原PO透露，其實交往前，女友以基督徒的身份為由，堅持不能婚前性行為，原PO尊重並接受了這個條件，因此等到訂婚完才首次纏綿，殊不知「我感覺女友不是處女！」一問之下，對方坦言有跟第一任男友做過。

對於女友的刻意隱瞞，讓原PO無法接受，甚至決定分手，「傻眼...那為什麼我要等三年？我買房後女友才同意跟我結婚，有夠吃虧！」原PO甚至想討回價值10萬的鑽戒、80萬的轎車等，「如果她不還，損失快100萬，接近一年的收入...有夠慘！」

對此，原PO詢問大家看法，「沒道理她跟前任可以隨便打砲，到我這裡需要買車買房吧？我看起來是什麼火山孝子嗎？」

底下網友熱議，「是我心裡也超不平衡，尊重對方宗教信仰的自己好像小丑，有夠雙標的」、「這女生說謊騙人，我是女生也不挺她，你被騙了，慘，不是處不處女的問題，是欺騙的問題」、「看來你是金礦山，還好只是訂婚發現了這件事情，至少現在止損還來得及，鑽戒車子支持你要回來，這種騙子留著過年幹嘛，你值得遇見更好的人」、「哇！如果是我，我也會要回來！這真的叫欺騙感情&騙婚欸！好奇這樣算詐欺得利嗎」。

但也有人認為，「先搞清楚她什麼時候受洗的？如果是分手後才受洗，當然她現在會覺得不能有婚前性行為，況且她也沒直接說自己是處女，因為說自己基督徒，你才會有這種誤解吧」。