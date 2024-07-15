警局長廖宗山明退休！盼今能破林士傑命案...讚「台南治安最好」

記者林東良、劉人豪／台南報導



全力追查林士傑槍擊命案的台南市警察局長廖宗山，即將於16日退休，他表示，希望能在退休前破案，也認為台南市治安是最好的，退休後想做的第一件事，就是帶老婆出國去走走。

▲台南市警局長廖宗山7月16日退休。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廖宗山表示，不知道今天能不能破林士傑槍擊命案，也跟各單位積極處理，至於接任人選，長官有長官的規劃，人選已經確定但還沒有公布，相信下一任應該會更好，如果晚上12點前能破案的話，他還是會出來面對。

廖宗山說，「希望台南市是最安全最宜居的幸福城市，當然發生槍擊案件，前兩天又有開槍的案件，就有人說台南市是慶記之都，不過台南市治安沒有那麼差，還是蠻純樸的地方，交通治安進步很多，台南市觀光客也很多，各行各業都很蓬勃，也是對台南市的治安很肯定，才會來投資或是遊玩，移居來的也很多，個人看的話台南應該是全台最純樸的地方。」

廖宗山指出，台南不會因為一個槍擊事件，就說台南治安不好，「我還是覺得台南市治安是最好的」，相信退休後同仁還是會認真執勤，而退休後想做的第一件事，就是帶老婆出國去走走。

據了解，廖宗山退休後由現任警政署警政委員林國清接任，人事令明天將由警政署發布。