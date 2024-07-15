同事有濃濃汗臭味「該怎麼辦？」　過來人曝1招：不容易聞到

▲同事身上有汗臭味該怎麼辦？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

最近天氣越來越熱，即便在外頭待沒多久，也可能滿身是汗。近日就有網友發文表示，同事身上總有濃濃的汗臭味，讓她覺得很困擾，她應該怎麼暗示對方？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「同事真的好臭要怎麼說」為標題發文，提到最近天氣很熱，如果沒有一直待在冷氣房，難免會流汗。她透露自己的工作有時會在室內，有時會在室外，而他們辦公室內，就有一個同事的身上總有汗臭味，且對方還常拿扇子搧風，害她只能戴著口罩工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，兩人的職階相同，所以碰到這種情況，便心想似乎只能請長官開口？她實在不知道該怎麼暗示，才能讓同事發現自己身上的味道很濃。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好無聊喔，我們來噴芳香劑吧」、「蛤？你說什麼？太臭了我聽不到」、「鼻子好的（人）口罩根本沒用，辛苦了」、「我真的很好奇，當事人不知道自己臭嗎？真的很困擾，影響到別人」。

還有網友建議，「這題我會，我遇過這種辦公環境，我的解法是擺一台小尺寸的工業扇，放我辦公桌上，我覺得臭就開強風吹回去，對方講的話我就會說因為有味道」、「準備一台電風扇，從你這邊朝他吹，這樣他既能涼快止汗，你也不容易聞到汗味」。