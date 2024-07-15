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男友是赤鬼伯伯粉絲！「看直播DIY」她覺得怪　網卻喊正常

▲▼赤鬼伯伯。（圖／翻攝自Instagram／akaonikou）

▲赤鬼伯伯。（圖／翻攝自Instagram／akaonikou）

記者曾筠淇／綜合報導

赤鬼伯伯是非常高人氣的實況主，擁有不少粉絲。近日有女網友發現，男友是赤鬼伯伯的粉絲，甚至還曾看著赤鬼伯伯打手槍，讓她覺得怪怪的，並心想兩人發生關係時，男友會不會也是幻想著赤鬼伯伯？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友看美女實況主打X槍，被發現還死不承認」為標題發文，提到她先前和男友借電腦用時，無意間翻到一個資料夾，裡面都是赤鬼伯伯的照片。當時男友解釋，自己一直是赤鬼伯伯的粉絲，且兩人交往前，他就很喜歡對方。

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原PO當時沒想太多，但上禮拜突然跑去男友家給驚喜時，就見對方光著屁股在客廳看直播。她看到後走過去，發現電腦上的正是赤鬼伯伯，於是詢問男友剛剛是不是在打手槍？雖然男友否認，但她並不信，同時覺得看實況主打手槍很奇怪，會不會之前兩人發生關係，男友也在幻想赤鬼伯伯？而男友則不斷解釋。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看赤鬼伯伯打手槍還算合理啦，沒有很邪門啊」、「以為赤鬼伯伯是男的，想說你男友要出櫃了。結果剛跑去搜尋，好吧可以理解男生為什麼會對她直播XX」、「這非常正常，男生朋友10之8、9都做過類似的事情，但是不至於跟你做X還想著她啦」、「除非赤鬼伯伯本人願意跟你男友做X，不然一點都不需要在意吧」、「我其實也是會很在意這種事情的人，也吵過好幾次，不過後來我自己的調適方法就是，可能就不會把全部的精力跟愛放在他身上」。

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