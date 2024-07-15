一堆人會用！她見「1用詞」就反感　網戰翻：覺得可愛

▲原PO看到「鵝子」就覺得煩。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

網路上常出現一些流行用語，近日就有網友發文表示，有些人發文會用到「鵝子」、「女鵝」、「抄作業」，讓她看了覺得很煩，大家有沒有什麼看了就不喜歡的用語？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「看了很煩的網路用語」為標題發文，提到她有時會在網路上看到，有網友發文寫到「鵝子」、「女鵝」，但她覺得要打「兒」就打「兒」，為何要用「鵝」字取代？

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接著原PO也說，有些網紅會開團賣東西，文章就常會整理商品重點，要大家「抄作業」。而這樣的用詞也讓她不解，到底多不喜歡寫作業？大家會不會覺得某些用詞看了就很煩？

貼文曝光後，有網友也表示，「鵝子跟女鵝聽起來超白痴」、「我也超討厭，看了會想賞他兩巴掌」、「終於有人有跟我一樣的想法了，好感動，兒子就兒， 鵝什麼啦」。

但也有網友認為，「可以不要看，看了很煩總覺得只是自己情緒管理問題」、「不會啊，鵝子、女鵝覺得可愛」、「還好吧，其實通常真正的女兒跟兒子都會打正確，反而是小動物或物品才會用這種開玩笑的方式去表達」。

另外，還有些網友回應，「有！什麼滿滿乾貨！乾香菇嗎」、「先森這兩個字看了也是讓人一肚子火」、「鵝子女鵝然後配腦公腦婆，直接發瘋，你們這一家人自己玩。順帶一題我討厭『很躁』這一句」、「家人們誰懂啊」、「最討厭望周知」、「『我是什麼很賤的人嗎』超煩」。話題引發討論。