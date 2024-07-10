選了紅色車！媽私下「改成灰色」他傻眼　一票卻不挺：該感恩

▲媽媽買車送原PO。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「錢是她出的又怎樣，不是生日禮物嗎？」近日有網友發文透露，媽媽要買車給他當生日禮物，但他明明選的是紅色，媽媽卻擅自幫他改成灰色，讓他感到不太開心。貼文曝光後，掀起討論，多數網友反而直呼「你是來炫耀生日禮物的」、「羨慕有這樣的煩惱」。

有網友在「匿名公社」上發文表示，媽媽要出錢買車給他，然而他明明是選紅色的車，媽媽事後卻擅自打給業務改成灰色，且業務也沒再找他確認。

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原PO認為，當初就說好，這台車是他的生日禮物，那為何還要干涉他？車子是他要開的，就算錢是媽媽出的又如何？「從小被限制，長大又被干涉，好想離家出走」。

貼文曝光後，多數網友都認為「有禮物就該開心了」、「身在福中不知福」、「有得開就不錯了吧」、「如果我家會送我車當生日禮物，什麼顏色我都可以」、「有人送你生日禮物，就應該感恩了吧」、「生日禮物是輛車？真羨慕」。還有網友指出，「紅色車要脫手難」、「灰色好顧」。

也有網友直言，「什麼都自己買單，這樣父母就沒話說了」、「有能力就自己買喜歡的車款，還靠父母給真沒志氣」、「有志氣一點，紅的、灰的都不要，靠自己雙手努力吧」。