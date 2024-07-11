兒子打工第1天！她探班半小時「同事虧媽寶」：當媽的擔心錯了嗎？

▲原PO到門市坐了半小時。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

「男生、女生都是媽媽生的！」女網友發文透露，她因為擔心兒子打工不適應，所以就去對方店內看看，怎料該門市的小姐就虧她兒子是媽寶，「當媽的擔心錯了嗎？」貼文曝光後，引發討論，其中就有網友建議，爸媽未必要特別到孩子的職場，若想關心，不妨在家中問問即可。

女網友在「匿名公社」上發文表示，兒子打工的第一天，她為了確保對方適應新環境，所以就在該門市的椅子上靜靜坐了半個小時。然而，該門市的其中一個小姐卻當著她的面，笑她兒子是「媽寶」。

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「當媽的擔心錯了嗎？」原PO納悶，去年大女兒到賣場打工時，她也在門市裡逛了一個多小時，直到確認女兒適應工作環境才放心回家，「她同事還誇你媽很關心你，怎麼換兒子就變媽寶？」她直言，「男生、女生都是媽媽生的，不是倡導男女平等嗎？現在到底是在歧視什麼？」

只是貼文曝光後，就有網友認為，「第一個同事只是比較會講話，其實兩個人是同樣意思」、「女兒那時候同事只是講話比較委婉，沒想到你這麼不懂得理解本意」。但也有網友表示，「說實在的，只要不打擾上班，要怎樣探班都可以，只能說你兒子的同事素質不高」、「媽還在的話，誰不想當媽寶？人事已非後，就沒人把自己當寶了」、「我覺得你是對的，又不是每天去」。

另有網友則建議，「父母的關心真的建議在家裡就好，就算他在職場碰到什麼事，也是他的功課」、「都可以打工的年紀了，就不要去職場關心，回家再問就好」、「去關心就不要暴露身分，默默的來去，或買了就走，逛個10幾分鐘就好，否則確實會讓同事覺得那麼大了還離不開媽媽，以及媽媽還把已經可以工作的小孩當做寶寶」。