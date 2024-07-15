毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

記者陸運陞、莊智勝／台北報導

北捷南勢角站4日傳出「毒零錢包」事件，有員工在司機員休息室中發現一個零錢包，打開查看內容物時，竟赫見大麻、藥頭丸等毒品以及吸食器，立刻報警處理。全案曝光後引起社會輿論熱議，懷疑捷運司機員是否涉毒；對此，北捷副總經理楊秦恒今(15日)親上火線回應，表示目前掌握情況，該零錢包為司機員在車內巡檢時拾獲，當事人尿檢結果為陰性，初步排除毒駕，稍後也會前往捷運警察隊製作筆錄，進一步釐清案情。

▲北捷副總經理楊秦恒今上午召開記者會說明。（圖／記者陸運陞攝，下同）

楊秦恒表示，該名司機員在北捷服務18年，工作態度認真，過去表現沒有異常，算是北捷相當資深的員工。本案緣起為4日晚間有員工在南勢角站司機員休息室內發現有一零錢包遺落在地面，好奇撿起並打開查看，未料竟發現內藏毒品以及吸食器，急忙報警處理。

楊秦恒表示，警方接獲通報後介入調查，北捷也立即調閱班表，追溯過去幾天可能使用該休息室的司機員，並個別詢問後，該名司機員於6日坦承零錢包係他在勤後巡車時於捷運車廂內拾獲，後因個人疏失、未依遺失物品相關流程處理，逕自將零錢包放置在休息室中，才引發風波。

楊秦恒強調，司機員若毒駕將涉及社會公共運輸安全，北捷不敢大意，第一時間已針對該名司機員進行採尿送檢，經榮總回覆尿檢報告毒品反應為陰性，並未涉及毒駕情事；惟該名司機員在處理失物流程上仍有明顯疏失。

根據遺失物處理流程規定，北捷員工若在車廂、捷運站內拾獲旅客失物，如果是貴重物品、如金錢等，會立即以無線電通知行控中心，並於下車後立即交付車班，透過遺失物招領流程處理；如果是一般物品，則是在帶回時交付車班。楊秦恒坦承，該名司機員拾獲零錢包後確實未按照標準程序處理，後續會進行檢討，並追究相關責任。

北捷說明，所有司機員每天排班最多8小時，行車作業不超過6小時，每次上班都會進行勤前，確認所有司機員服儀、以及精神狀態，並未發現該名司機員有外傳「嗜睡」情況。北捷指出，過去每年都會定期、或不定期抽驗司機員尿液，檢視是否有用藥異常，過去情況全數正常，此次發生「毒零錢包」案後，已全面針對所有司機員進行尿檢，後續該名當事司機員也將前往捷運警察隊製作筆錄，還原案情過程、細節，並再次採尿檢驗。

北捷再次重申，本公司一向以安全、可靠、舒適、便捷作為品質政策，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為，本次事件即秉持毋枉毋縱精神立即通知警方處理偵辦，並提供相關錄影資料，以供警方釐清事實真相，若經查獲係同仁持有屬實，將以最嚴厲方式處置。