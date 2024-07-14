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吸喪屍煙油菸彈毒駕撞死警員　刑事局修法+提高罰則犯嫌一律建押

▲▼ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

記者張君豪／台北報導

吸毒駕車實在害人無窮！繼北市文山區5月11日發生黑幫成員拉K後開BMW撞死停等紅綠燈騎士後，新北市三重厚德派出所警員黃瑋震7月13日也遭吸食「喪屍煙油」菸彈的駕駛開賓士車高速衝撞死亡，刑事局14日針對毒駕致死案件頻傳，將提出對策因應。

刑事局指出，根據全台警方近期查緝新興毒品使用情況，含麻醉鎮靜劑「依托咪酯」的菸彈煙油有擴大濫用的情況，法務部在今年6月13日決議提列毒品審議委員會將列為第三級毒品，將須等決議預告及公告後納管，正視列為第三級毒品。

在法務部法制作業期間，警政署已在7-8月青春專案期間當含有「依托咪酯」的毒品氾濫情況加強掃蕩，以防堵是類毒品繼續在市面流竄。

另外警政署配合行政院公告修正刑法185-3條施用毒品後駕車罪，制定執法程序及蒐證標準，因毒駕導致民眾重傷、死亡者，觸犯刑法公共危險罪，並得依觸犯〈道路交通管理處罰條例〉35條開罰。毒駕致人與死者將可處3年以上10年以下有期徒刑，併科2百萬元以下罰金。如肇事人致人重傷死亡，吊銷其駕照且不得再考領。

警政署並通令全台警察機關加強查緝吸毒駕車違法行為，除涉犯《刑法》185-3條毒駕公共危險罪外，未來毒駕移送法辦，警方一律建請檢察官向法院申請羈押嫌犯，並要求警員落實蒐證，必須製做「測試觀察紀錄表」並採驗犯嫌尿液，完備蒐證依法究責。

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