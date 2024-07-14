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殉職警妻子PO「捐款帳號」被質疑詐騙　三重警分局證實是真的

▲▼殉職警黃瑋震妻子提供捐款「郵局帳號」 三重警分局證實：是真的。（圖／翻攝自threads）

▲殉職警黃瑋震的妻子貼出「郵局帳號」供熱心人士捐款，三重警分局證實是真的。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三重厚德派出所28歲員警黃瑋震13日駕車巡邏時，遭毒駕的25歲黃姓男子高速逆向撞擊，送醫後傷重不治，他的妻子14日在Threads及黃瑋震臉書帳號發文，並留下個人郵局帳號，貼文立刻引發網友熱議，甚至有人質疑「會不會是詐騙」。對此，三重警分局14日晚間證實，文章及郵局帳號都是真的。

黃瑋震在執行勤務時不幸殉職，他的施姓妻子14日在Threads及黃瑋震臉書帳號悲傷說，意外總是在最平凡不過的日常來臨，兒子剛在電話中和爸爸聊過外星人和恐龍，沒想到凌晨就接到無法承受的噩耗，「還來不及痛徹心扉，和兒子約好的周末出遊計畫，還充滿期待的聲音，就停在那裡了，永遠都不會成行了」。

施姓妻子表示，「如今剩下我們孤兒寡母孤苦無依，謝謝大家關懷與愛護，我們會帶著瑋震的愛，堅強起來並繼續走下去，希望所有的警察都能執勤順利、都能平安回家，不要再有任何遺憾，謝謝你們」。不過，施姓妻子在文章的最後貼出了個人郵局帳號，導致有不少網友質疑「會不會是詐騙」。

▲▼殉職警黃瑋震妻子提供捐款「郵局帳號」 三重警分局證實：是真的。（圖／翻攝自臉書）

▲殉職警黃瑋震的妻子在臉書、threads發文，並提供郵局帳號。（圖／翻攝自threads）

對此，三重警分局解釋，文章及郵局帳號都是真的，黃瑋震殉職後，有許多社會熱心人士、地方團體主動聯繫三重警分局及厚德派出所，表達想要捐款，協助黃瑋震遺眷度過難關之意，分局在詢問施姓妻子意見後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。

三重警分局也在臉書粉絲團「三重警好讚」特別澄清，遺眷家屬並沒有主動向社會大眾募款之意，懇請關心的朋友們不要誤會家屬，若熱心民眾、公司或團體捐款，需要開立收據者，請於捐款前與本分局人事室，「再次感謝大家對瑋震及遺眷的愛護及關心，謝謝大家」。

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