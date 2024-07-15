淘寶速度驚人！川普遇襲「握拳T恤」秒開賣　3小時狂銷2000件

▲川普遇襲後，竟然開始有商家賣他的「握拳不屈照」兜售。（翻攝自@FearedBuck X）

圖文／鏡週刊

美國前總統川普（Donald Trump）13日在造勢活動上遇襲，右耳中彈驚險逃過死劫，引發國際巨大關注，不過各地卻有許多商家搶著做起了「周邊」生意，靠著川普遇襲發大財！不僅美國網紅兜售「川普握拳戰鬥T」，中國淘寶的賣家更是頭一批販售相關產品，在遇襲事件發生2小時後就有T恤開賣，更在3小時內狂賣2千筆訂單。

川普週六（13日）遭槍擊後，《美聯社》攝影記者武奇（Evan Vucci）拍下他右手高舉握拳、臉部還流著血，向群眾展示自己不屈精神的照片，該照片也被盛讚十分有可能奪下普立茲獎，而武奇過去也曾經獲得該獎。

不過，世界各地倒是有大批商家打鐵趁熱靠著武奇的照片發大財，根據《南華早報》報導，川普在晚上6點15分左右遇襲後，《美聯社》在6點31分發布照片，8點40分淘寶上就已經出現了第一批川普握拳照的T恤開始販售。《南華早報》更稱：「這就是中國的速度。」

▲X上出現大批川普遇襲照T恤，款式各異。（翻攝自@hodgetwins、@theprayagtiwari X）

一名成衣商李女（Li Jinwei）告訴《南華早報》，儘管他們的工廠都還沒把T恤做出來，但是一看到槍擊消息後，馬上就在淘寶上架了「川普握拳T」，且3小時內就狂接2,000張來自中國與美國的訂單。

李女表示，她的工廠位於河北省，只需要下載圖片後打印，平均每一分鐘就能產出一件T恤，可見她根本不擔心會來不及出貨。李女還稱，今年美國總統大選，他們只製作了川普的紀念商品，因為認為川普贏面更大，且相關產品在中國也頗受歡迎。

據悉美國市場對於選舉主題的服飾買氣極佳，廣東一間數位印刷廠（Xinflying Digital Printing Production）的聯合創辦人姚艾倫（Allen Yao）就稱他們在加州開設了一間工廠，每天可以產製3,000件T恤，預計下個月還要提高產量至8,000件。

▲不少網友都搶著做起生意，狂賣川普遇襲T恤。（翻攝自@itscarterhughes、@stoolpresidente X）

而不只是中國，美國也有許多人開始搶做川普遇襲「周邊商品」生意，網紅「HodgeTwins」就在X上大張旗鼓地宣傳他們的T恤開賣，該T恤除了川普握拳照，還寫著「Fight！Fight！Fight！（戰鬥！戰鬥！戰鬥！）」，並且HodgeTwins聲稱，他們會把銷售利潤100％捐給川普團隊。

而在X上搜尋「川普T恤」也會看到各式各樣的T恤產品，像是川普握拳照搭配「CAN’T BE KILLE（殺不死）」，或是「IF YOU COME AT THE KING YOU BEST NOT MISS（如果你要對國王出手，你最好別失手）」等。



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