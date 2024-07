淘寶速度驚人！川普遇襲「握拳T恤」秒開賣　3小時狂銷2000件

▲川普遇襲後,竟然開始有商家賣他的「握拳不屈照」兜售。(翻攝自@FearedBuck X)

美國前總統川普(Donald Trump)13日在造勢活動上遇襲,右耳中彈驚險逃過死劫,引發國際巨大關注,不過各地卻有許多商家搶著做起了「周邊」生意,靠著川普遇襲發大財!不僅美國網紅兜售「川普握拳戰鬥T」,中國淘寶的賣家更是頭一批販售相關產品,在遇襲事件發生2小時後就有T恤開賣,更在3小時內狂賣2千筆訂單。

川普週六(13日)遭槍擊後,《美聯社》攝影記者武奇(Evan Vucci)拍下他右手高舉握拳、臉部還流著血,向群眾展示自己不屈精神的照片,該照片也被盛讚十分有可能奪下普立茲獎,而武奇過去也曾經獲得該獎。

不過,世界各地倒是有大批商家打鐵趁熱靠著武奇的照片發大財,根據《南華早報》報導,川普在晚上6點15分左右遇襲後,《美聯社》在6點31分發布照片,8點40分淘寶上就已經出現了第一批川普握拳照的T恤開始販售。《南華早報》更稱:「這就是中國的速度。」

▲X上出現大批川普遇襲照T恤,款式各異。(翻攝自@hodgetwins、@theprayagtiwari X)

一名成衣商李女(Li Jinwei)告訴《南華早報》,儘管他們的工廠都還沒把T恤做出來,但是一看到槍擊消息後,馬上就在淘寶上架了「川普握拳T」,且3小時內就狂接2,000張來自中國與美國的訂單。

李女表示,她的工廠位於河北省,只需要下載圖片後打印,平均每一分鐘就能產出一件T恤,可見她根本不擔心會來不及出貨。李女還稱,今年美國總統大選,他們只製作了川普的紀念商品,因為認為川普贏面更大,且相關產品在中國也頗受歡迎。

據悉美國市場對於選舉主題的服飾買氣極佳,廣東一間數位印刷廠(Xinflying Digital Printing Production)的聯合創辦人姚艾倫(Allen Yao)就稱他們在加州開設了一間工廠,每天可以產製3,000件T恤,預計下個月還要提高產量至8,000件。

▲不少網友都搶著做起生意,狂賣川普遇襲T恤。(翻攝自@itscarterhughes、@stoolpresidente X)

而不只是中國,美國也有許多人開始搶做川普遇襲「周邊商品」生意,網紅「HodgeTwins」就在X上大張旗鼓地宣傳他們的T恤開賣,該T恤除了川普握拳照,還寫著「Fight!Fight!Fight!(戰鬥!戰鬥!戰鬥!)」,並且HodgeTwins聲稱,他們會把銷售利潤100%捐給川普團隊。

而在X上搜尋「川普T恤」也會看到各式各樣的T恤產品,像是川普握拳照搭配「CAN’T BE KILLE(殺不死)」,或是「IF YOU COME AT THE KING YOU BEST NOT MISS(如果你要對國王出手,你最好別失手)」等。



