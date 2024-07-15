士林夜市垃圾桶旁「突冒出稻草人」！超神用途曝　一票大讚

▲原PO大讚稻草人的設計很棒。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台北士林夜市遠近馳名，國內外旅客都會到訪，有網友指出，在士林夜市看到「稻草人」，手臂上掛著一張紙條，上面寫著「竹籤請插這」，並有中、日、韓等3種語言，提醒遊客不要隨意丟棄竹籤，士林區信義里里長許立丕曾表示，此作法是為了讓清潔人員在整理垃圾時，不會被竹籤刺傷。

有網友在Threads發文，到士林夜市晃晃，發現路邊的垃圾桶旁居然有「稻草人」，頭上戴的斗笠，手臂掛著一張A4大小的紙，寫著「竹籤請插這」，避免清潔隊人員被竹籤刺傷。原PO不禁大讚「太酷了」，希望這樣的設計，可以讓清潔隊員減少受傷的可能。

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事實上，士林區信義里里長許立丕曾在粉專「政在Chill」透露，夜市美食很多都會使用竹籤，但常常刺破垃圾袋造成清潔隊員受傷，甚至還有人亂丟在水溝，造成清溝的機器損壞，增加清潔隊員的負擔。

於是許立丕想到稻草人妙招，「從『三國』草船借箭裡面學來的，向諸葛孔明致敬」，希望夜市垃圾不落地，也避免清潔人員收拾垃圾時受傷；稻草人共有3個，每周五、六、日放置在大南基河路口、文林安平街口（陽明戲院）及士林公有市場（紅燈籠下）。