▲全國最大火力發電廠在桃園？！市議員凌濤要求守護市民健康

▲全國最大火力發電廠在桃園？！市議員凌濤要求環、衛兩局長守護市民健康。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤3日於市議會市政總質詢中指出，核三廠1號機今年7月除役，大潭電廠7、9號機燃氣機組進駐，成為全國最大火力發電廠，要求市府環保局全天候監測排放情形，並規劃電廠周邊居民的健康檢查。

副市長蘇俊賓表示，市府將在行政院會中持續向中央溝通避免新增機組，並爭取相關用電韌性及輸配電投資。環保局長陳世偉說明，依據大潭電廠7、9號機組環評承諾，新增機組後氮氧化物排放量每年將降低為1,713公噸，目前1至6號機組排放量為每年4,854公噸，預估可下修至每年2,453噸。

▲全國最大火力發電廠在桃園？！市議員凌濤關切。（圖／擷取自市議會網站）



此外，該機組在領到操作許可證前，須依據《固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法》設置連續自動監測相關設備，環保局即可透過電腦即時檢核污染物濃度是否符合排放標準。

有關減碳目標計劃實踐，環保局陳局長說明，市府於淨零會報中，要求轄內二氧化碳排放量高的大廠進行減量，目前針對7家汽電共生廠，要求加入脫媒者聯盟，並於119年前將工廠排放量降至103年的50%，也依據環評承諾嚴格監督並具體開罰，例如先前利用連續自動監測設施，發現廠商修改電腦程式數據，並向其追討5年漏繳空污費達9億元。