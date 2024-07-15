獨 ∕ 辭職返鄉接老父果園　廖文爚開發三色葡萄成達人

▲廖文爚接手父親的葡萄園後，引進日系的三色葡萄，種植5年後才成功量產上市 。（圖／記者李陳信得攝）

記者 李陳信得／台中報導

廖文爚曾經是物流業的主管，因為父親年邁、無人接手父親的葡萄園，5年前毅然決然辭去工作後接手父親的果園，並努力嘗試引進國外的品種來栽種，但因環境氣候管理方式跟傳統方式不同，決定前往日本取經，在第五年終於種出品質非常優質的三色無籽葡萄（麝香葡萄、妮娜公主葡萄、貓眼葡萄），不僅色澤艷麗飽滿，甜度都有18度以上，成為國內少數量產的專職達人。

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▲▼有著特殊香味的麝香葡萄吃而不膩。（圖／記者李陳信得攝）

年近50歲的廖文爚原本任職在台中市東勢區物流的主管，有著不錯及穩定的收入，因年邁的父親已無力再繼續務農，決定放棄職業回苗栗卓蘭鎮接手父親的葡萄園。原本園內種植的巨峰葡萄已經超過50年，他想嘗試種植不同的品種，有了創新的動機後便引進日本品系的麝香葡萄、貓眼葡萄、妮娜公主葡萄，加上花上巨資搭建溫室來控制水份、污染及外來破壞，就是想讓新品種葡萄有更好的品質，也降低農藥使用，讓消費者吃到更優質更安全的葡萄。

▲▼ 花費巨資搭建溫室可以克服天候水分及蟲害，貓眼葡萄大顆飽滿是巨峰葡萄的改良品種。（圖／記者李陳信得攝）

廖文爚表示，當初新品種葡萄在台灣僅有極少數果農試種，因無專家指導，導致頻頻失敗，最後還是回歸種植巨峰，他在網路上搜尋新品種的栽培方式，並兩次前往日本葡萄產地交流學習，經前四年的失敗，最後在第五年終於成功種出不輸日本相同品質的葡萄，也在台灣首次量產新品種的三色葡萄，包括麝香葡萄、妮娜公主葡萄、貓眼葡萄，讓台灣的消費者也能同時享用高品質的特殊品種葡萄，未來會繼續嘗試新品種的栽培，讓消費者有更多更不同的選擇。

▲妮娜公主葡萄成熟時甜度可達24度。（圖／記者李陳信得攝）