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社會 社會焦點 保障人權

家藏5千萬錢磚！台中賭霸「J董」1.2億房產沒收　將刷新拍賣紀錄

▲▼ 。（圖／資料照）

▲徐姓夫妻經營博弈集團，1年不法所得達170億元，檢警查扣其名下數輛名車。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市綽號「J董」的徐姓夫妻經營「萬博」、「新樂動」等7個博弈平台，1年不法所得達170億元，2人2022年遭逮，一審近日宣判，夫妻分判1年8月、1年6月徒刑，其名下動產、不動產也宣告沒收，不動產部分達1億2000萬元。據查，若此案定讞，將創下執行署台中分署沒收物拍賣最高紀錄，目前紀錄保持者是1名劉姓女子的業務侵占案，其房產3年前以1373萬元拍出。

執行署台中分署主任執行官周隆光指出，劉女業務侵占案的房產，依照刑事訴訟法第473條規定，法院宣告財產屬於犯罪所得或供犯罪所用，經法院宣判沒收，被害人也主張變價，2021年由台中地檢署囑託台中分署進行變價拍賣。

周隆光表示，當時一拍底價為1362萬元，但未拍出；進行二拍後，有1名自住客進場購買，以1373萬元標得，創下台中分署截至目前為止，拍賣法院宣告沒收被告不動產的刑事案件最高紀錄。周隆光說，近年台中房價飆漲，現在回頭看，算是買得便宜。

據查，劉女擔任歐洲自行車集團台灣分公司亞馳國際會計，亞馳國際2016年向警方報案指稱，劉女在任職4年裡利用職務之便，侵吞公司2.3億貨款；檢方訊時，劉女坦承每次貨款進帳時，她會把一部分轉到私人帳戶，因公司長期沒有查核，她才越來越大膽。全案劉女被依業務侵占罪，判刑4年8月確定，劉女登記在小姑名下的不動產也宣告沒收。

「J董」徐姓夫妻部分，起訴書指出，徐男與張姓妻子與1名綽號「DK」的大陸地區男子，共組賭博、洗錢集團，經營「萬博」、「樂動」、「極速」、「佳博」、「PHGG」、「PHLG」、「DM」等7個線上博奕平台，以返水（退水）金額最高可達1.1%至1.2%，吸引賭客入金。

檢警2022年前往徐男位於台中七期的住處，起獲藏在保險櫃內的5039萬餘元大量現金、勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只（估值約500萬元)、HERMES、PRADA、CHANEL等名牌包77只（估值約2695萬元），以及保時捷、賓士G63等名車4部，日子過得極盡奢華。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲檢警查扣徐男家中藏放的5000多萬元現金。（圖／資料照）

檢警清查，徐男等人經營的博弈網站歷年投注金額高達8278億元，1年不法所得達170億元，全案台中地院近日審結，依賭博罪將徐、張分別判刑1年8月與1年6月有期徒刑，名下動產、不動產總計約2億元，認定為不法所得，宣告沒收，其中不動產部分約1.2億元。

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