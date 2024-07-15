目擊者曝槍擊過程！　義消擋川普和槍手之間「中彈摔看台亡」

▲川普出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統川普在賓州造勢遭槍擊，右耳上緣遭子彈貫穿但無大礙；然而一名支持者在現場身亡，另還有2人受傷。一名目擊者指出，死者當時距離舞台相當近，似乎因為擋在川普和槍手之間，才會後腦勺中彈慘死。

《NBC News》報導，美東時間13日傍晚6時許，川普在賓州巴特勒（Butler）造勢活動上，遭槍手連開多槍，右耳上緣遭貫穿當場爆血，但除此之外並無大礙，維安特勤人員也趕緊上前將他護送下台。不過槍擊事件卻釀成台下支持者1死2傷的悲劇。

自稱是醫師、不願提供全名的喬瑟夫（Joseph）表示，他在造勢現場坐在看台較遠的左後方，當他聽到數聲槍響後，他看到接近舞台的看台位置，一名男子在頭部中彈後摔落看台前方。

喬瑟夫描述當時場面相當混亂，第一時間大家都想搞清楚子彈從哪裡來，看到該名中彈男子疑似後腦中彈並向前摔，他當即認為槍手應該在看台後方，而中彈的男子當場身亡。

賓州州警與特警隊隨即開始疏散看台上所有人；喬瑟夫說他跑去幫忙將身亡的男子抬離現場，到附近一處帳篷，在將人抬起前，醫護人員先把一條毛巾蓋在了男子的臉上。

喬瑟夫說的該名男子，身分已被識別是50歲的義消康沛拉托爾（Corey Comperatore）。據賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）指出，康沛拉托爾家人說他像英雄一般犧牲了，槍聲響起時，他在集會中撲向家人為了保護他們。