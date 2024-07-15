找回不顧一切的熱情　9個「彼得潘」的成長探索

▲翃舞製作即將在臺中國家歌劇院夏日放／FUN時光系列帶來新作《彼得潘》。

圖、文／國家表演藝術中心臺中國家歌劇院提供

每一個人都曾經夢想會飛翔！今年6月，翃舞製作首度受邀赴美，在美國舞蹈藝術節表演代表作《羽人》，描述人類幻想成為鳥獸飛翔於天際，以傳統戲曲道具「翎子」作為轉化的象徵；7月27、28日，翃舞即將在臺中國家歌劇院夏日放／FUN時光系列帶來新作《彼得潘》，以當代舞蹈結合雛鳥的輕盈姿態，展現孩童般對世界充滿好奇、躍躍欲試的態度。這個新創作由臺中國家歌劇院委託製作，也期待在首演後，能推向國際舞台，展開接續的冒險旅程。

《彼得潘》是一齣融合東西方美學的舞劇，從一百多年前的原著《小白鳥》出發，講述永遠維持在7天大的彼得潘，嬰兒時就從家裡的窗戶飛出到肯辛頓花園，如希臘神話的牧神潘一樣，吹著笛子、騎著山羊，穿梭在仙子與鳥兒們之間。《彼得潘》舞劇中沒有溫蒂，沒有虎克船長，全部的角色都是彼得潘。

「對我來說，彼得潘是一個非常聰明的小孩子，有耐心、對事物保持熱情的純真。」賴翃中說，9位舞者將分別代表不同個性的彼得潘，呼應原著中塑造鮮明的角色們，有快樂的、易怒的、懶惰的、膽小的，他們一起在公園裡探索、認識自我；但真正的冒險旅程，是再次找回家的路。這次還邀請14名文華高中舞蹈班的學生扮演精靈鬼怪的小仙子，繽紛的翅膀像在公園裡隱身的美麗花朵。