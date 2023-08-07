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音樂劇《三劍客》臺中國家歌劇院獨家演出　引爆粉絲搶票熱潮

▲▼ 音樂劇,三劍客,臺中國家歌劇院,獨家,韓流,DKZ,珉奎,K-pop。（圖／臺中國家歌劇院提供）

▲《三劍客》因韓國流行音樂偶像參與演出而成為許多K-pop粉絲追星朝聖的音樂劇。（圖／©GLOBALCONTENTS提供）

文／國家表演藝術中心臺中國家歌劇院提供

國內劇迷們一定都知道，每年夏天絕不能錯過在臺中國家歌劇院上演的音樂劇饗宴！今年歌劇院再度以超過百人規格的音樂劇製作《三劍客》與國人分享，8月18日至20日獨家演出5場。

改編法國文豪大仲馬小說的《三劍客》展現出17世紀巴黎風情，及年輕人追求愛國正義的熱血情懷。2009年在首爾演出後，隨即造成轟動，在日韓巡演超過600場，甚至一度成為「韓流」代名詞，每隔幾年都會邀請不同偶像明星主演，因韓國流行音樂偶像參與演出而成為許多K-pop粉絲追星朝聖的音樂劇，只有人氣與實力兼具的音樂劇明星才能登上《三劍客》舞台。這次《三劍客》15週年經典限定版，特別邀請韓團DKZ珉奎與前NU'EST演唱擔當REN以雙卡司詮釋劇中主角達太安，引爆臺灣粉絲搶票熱潮。

韓媒盛讚，《三劍客》華麗的歌舞場景和帥氣陽光般的劍客魅力吸引一票死忠觀眾，特別是擊劍決鬥場面堪稱經典，讓人目不轉睛的舞台裝置和絢爛的雜技舞蹈，以及創作型流行歌手布萊恩．亞當斯名曲〈All for Love〉，都帶給觀眾深深感動。

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