暨大投入綠色永續、災防韌性、照護育才　呼應賴清德倡三大委員會主軸

▲暨大響應總統賴清德所倡議三委員會政策，希望為世界和台灣當前難題提出解方。（圖／暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

總統賴清德宣佈成立三大委員會，意味著未來國家發展重點將納入氣候變遷、社會韌性與健康促進，作為當前世界重大問題的解方；國立暨南國際大學表示，近2年來早已投入三委員會各別主責的相關作為，先後成立永續發展委員會、成立護理暨健康福祉學院和投入建置南投縣政府的特殊收容安置處所，與賴清德所倡議的「永續綠生活」目標不謀而合。

賴清德宣示成立的三大委員會包括「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，暨南大學校長武東星表示，該校努力在區域中扮演大學應盡的社會責任角色，以最具優勢的學術能量與特色推動國家韌性與永續發展；在賴所擔憂的急迫問題「氣候崩潰」方面，暨大111年成立永續發展委員會，擬定淨零碳排策略，廣設綠能發電與復育穿山甲，打造「綠色大學」。

武東星進一步說明，該校全面在建築物上建置太陽能發電設備，可年發1000萬度，預計今年底總發電量可達8.64MWp，不但自給自足，更是全縣太陽光電量第一名，相當於3000個家庭一年的用電量；在「永續綠生活」實踐上，已連7年入選全球50大綠色大學，名列國立綜合大學的第1名，在基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項評比項目，也與全球各頂尖大學並駕齊驅。





另對於賴清德關切地震、氣候變遷所帶來的嚴重災害，欲強化社會的整體韌性方面，暨大環安衛中心主任劉一中指出，該校從九二一迄今長期蓄積韌性能量，並以實際行動協助政府提升災防韌性：去年卡努颱風來襲時，土石流釀成仁愛鄉南豐、春陽、廬山等部落嚴重災情，該校就將研究生宿舍免費開放給災民緊急安置與避難，今年更與縣府正式簽署「特殊收容安置處所」的建置，將具體扮演「全社會防衛韌性」的一環。



此外，暨大去年也成立護理暨健康福祉學院，副校長兼主任秘書曾永平表示，為呼應政府長照政策及對偏鄉醫療的重視，透過建置護理、長照系所，解決護理師及長照人員嚴重不足的人才荒，並將與埔里基督教醫院透過BOT的方式建置長照村，導入日韓、挪威等國醫院、研究機構和大學經驗，建構偏鄉健康照護與長照人才培育體系，有效解決人力不足困境，與賴清德所要推動的「健康憲章」計畫，留才增才、推動全人健康照護模式，以及加速智慧醫療的應用等目標都相呼應。