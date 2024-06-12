樂器分公母！　草屯國中學生赴暨大甘美朗樂團大開眼界

▲暨大通識中心教授林幗貞指導國中生感受暨大東南亞文化的魅力。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學東南亞學系於幾年前引進東南亞樂器，成立「甘美朗（Gamelan）跨界樂團」，曾在今年亞太社會創新高峰會擔任開場表演，獲前行政院長陳建仁讚賞；草屯國中音樂班日前安排三個班50多名學生前往暨大取經，希望在西樂之外，能多元瞭解來自印尼、歷史最悠久的民族音樂甘美朗，體驗不同音樂文化的獨特魅力並拓展視野。

帶隊參訪的草屯國中輔導主任蘇美娟表示，草屯國中音樂班的孩子們平時專熟西洋樂器或音樂，對甘美朗的樂器和音樂形式完全陌生，也幾乎沒有接觸過東南亞音樂、不了解印尼音樂的樣貌；經暨大甘美朗樂團即席演出，加上副教授林幗貞說明、介紹一座座金光閃閃的樂器後，學生們才知道甘美朗是印尼重要慶典儀式中不可或缺的演出。

▲草屯國中學生分組體驗甘美朗音樂。（圖／國立暨南國際大學提供）

林幗貞表示，甘美朗在印尼語中就是「敲打」的意思，以打擊樂器為主要特色，是東南亞「鑼群文化」中最重要的樂器之一，一個甘美朗樂團裡可見各式各樣木頭、銅鐵、竹子所製成的鑼、鈸、鈴和鼓，且沒有指揮，音樂的起承轉合或速度大多由鼓手所操控，也是與東西方各式樂團最大不同之處；由於東南亞文化民俗深信每個樂器裡都有神靈居住，因此敲擊演奏樂器時要心存尊敬，演奏者須脫鞋且席地而坐，更不能犯下橫跨樂器的大忌。

▲國中生學生體驗甘美朗音樂興致勃勃。（圖／國立暨南國際大學提供）

草國學生們也親手使用樂器，紛紛表示「清脆又響亮的樂音，聽起來很自在、很特別、有朦朧感、有點類似鐵琴的聲音」，「要尊重神聖的樂器不能跨過去」、「樂器竟然還分成公的、母的」、「看似才幾個琴鍵卻要練習很久、理解到循環與和諧的特性」；蘇美娟指出，學生們能接觸新文化並實際演奏，不僅感覺新鮮有趣，更有開闊眼界的滿滿成就感，也很佩服印尼樂器傳承的力量，立志保留台灣自己在地的音樂與文化。

暨大東南亞學系主任王文岳表示，很早就將東南亞當地最平民化、生活化的器樂引進台灣，並融入在該系所及通識課程當中，並由國籍和音樂學習背景不同的學生組成甘美朗跨界樂團，在林幗貞長期指導下，透過創意編曲與器樂組合，呈現出極具特色的跨界音樂風格，去年成為唯一受邀於原住民族國際音樂節上演出的樂團，而今年5月的韌性亞洲國際論壇也是唯一受邀開場表演的團體，透過公視直播，完美詮釋南島文化圈的音樂特色。