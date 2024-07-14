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肯亞貧民窟發現「至少7具」肢解女屍　當局憂邪教連環殺人

肯亞貧民窟垃圾堆發現「至少7具」婦女肢解屍體　當局憂邪教連環殺人

▲當局目前正在調查這些犧牲者是否與「邪教連環殺戮」有關。（圖／翻攝每日郵報）

圖文／CTWANT

近日，肯亞警方在首都奈洛比（Nairobi）的一處貧民窟垃圾場中，發現了超過9具被支解屍體，其中「至少7具」屍體屬於女性。當局目前正在調查這些犧牲者是否與「邪教連環殺戮」有關，但也有人懷疑犧牲者與6月在奈洛比反政府示威中消失的被綁架者有關，懷疑有當地警方涉入。

據《每日郵報》報導，事情發生在奈洛比市的貧民窟穆庫魯區（Mukuru）的一處垃圾掩埋場。肯尼亞警方7月12日在此發現至少6具遭肢解的女屍，屍塊都裝在麻袋裡。繼續搜索後，刑警於次日（13日）又在附近一處廢棄的採石場中挖出五個袋子，其中3個裝有女性屍塊，包括被砍斷的雙腿，以及2副軀幹。

肯亞警方12日報告稱，在穆庫魯發現了至少6具女性屍體，但當地警察監督機構則稱發現了9具屍體，其中7具為女性。

肯亞刑事調查局13日發布聲明：「我們向公眾保證將進行徹底的調查，並將摸查廣泛領域，包括但不限於邪教分子的可能活動，以及連環殺人案。」

發生在肯亞的邪教殺人事件始終傳聞不斷。2023年，肯亞警方在該國東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）中發現一處亂葬坑，裡面埋葬著數百具末日教派信徒的屍體，這是史上最嚴重的邪教屠殺事件之一。

不過據當地媒體報導，奈洛比的氣氛一度很緊張，事件傳出後，大批憤怒的民眾包圍事發現場，警方曾向空中鳴槍，試圖驅散憤怒人群。獨立警察監督局（Ipoa）說，在刑偵和法醫專家進入現場時，曾遭到情緒激動的公眾阻撓。

事情會引起民眾如此激烈情緒，是因為今年6月奈洛比曾爆發嚴重反政府示威，在示威活動中有數十人被殺，還有人指控部分抗議者在示威活動後失蹤，懷疑遭到當地警方綁架，肯亞執法單位也因此受到調查。事實上，發現屍體的垃圾場與距離當地最近的警察局相隔不到100米。

獨立警察監督局（Ipoa）13日表示，正在調查警方是否參與了這起駭人聽聞的事件，但目前沒有將抗爭失蹤者與拋屍事件併案。

肯亞總統威廉魯托（William Ruto）13日發表談話，表示任何肯尼亞人都沒有理由失去生命，「我們是一個以法治為指導的民主國家。在奈洛比和肯亞其他任何地方參與神秘謀殺的人，都將被追究責任。」

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