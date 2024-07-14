20歲長髮男槍殺川普遭擊斃！竟是「共和黨員+首投族」動機成謎

▲20歲槍手克魯克斯（右）涉嫌暗殺川普。（合成圖；翻攝自X）。

圖文／鏡週刊

美國前總統川普險遭暗殺，美國聯邦調查局（FBI）證實槍手竟是1名當地的20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。值得一提的是，他登記為共和黨員，不過他2021年曾捐給與民主黨合作的政治團體「15美元」（約新台幣490元）。

川普13日來到賓州巴特勒參加造勢活動，演說時遭槍手開槍，右耳上部中彈流血就醫，槍手則被特勤局狙擊手擊斃，全案含槍手共計2死2重傷。

稍早外媒爆出槍手是20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），來自賓州伯特利公園，原本FBI表示暫不透露槍手姓名，但稍早已透過聲明證實凶嫌就是他。

▲暗殺川普的槍手身上所穿著的T恤，是來自千萬粉絲槍械YT頻道。（翻攝自X@CollinRugg）

值得一提的是，克魯克斯2022年才從伯特利公園高中畢業，他還是登記為共和黨員，今年正好是首投族；不過根據聯邦選舉委員會紀錄，1名與他同名、住址也相同的人，曾在2021年1月向與民主黨合作的1個政治行動委員會捐助了15美元（約新台幣490元）。

CNN也聯繫上克魯克斯的父親，但他父親表示自己還在釐清究竟發生了什麼事情。



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