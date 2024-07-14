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高雄「旗津風箏節」7／20登場！鯨魚海龜滿天飛　8座氣墊免費玩

▲旗津風箏節試飛美照曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2024旗津風箏節試飛美照曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

廣受好評的「旗津風箏節」又來了！迎接暑假，高雄市觀光局宣布，20日至28日連續兩周的星期六、日，將舉辦旗津風箏節暨氣墊水樂園活動，將有超過百隻鯨魚、大章魚、海龜等海洋生物風箏齊飛天空，畫面超壯麗。此外，小朋友最愛的氣墊水樂園總共開放8座，且延長開放至晚上8點，通通免費玩到飽。

▲旗津風箏節試飛美照曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲風箏節有鯨魚、大章魚、海龜等海洋生物徜徉在天空。（圖／記者許宥孺翻攝）

高市府觀光局宣布，將於7月20日至28日連續二週的星期六日，舉辦「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」。局長高閔琳說，旗津依山傍海視野遼闊，除了在旗津海水浴場沙灘上近距離欣賞風箏，也推薦遊客登上高雄燈塔及旗後砲台，俯瞰風箏壯麗景緻，還可眺望旗津街區療癒的彩色街屋。從鼓山搭乘渡輪前來旗津的途中也可見到風箏展演，透過不同視角，欣賞風箏之美。

高閔琳表示，旗津風箏節是全台唯一可以從早玩到晚的風箏節活動，白天有主題風箏展演，晚上則由夜光風箏登場，每週日加碼精彩的火舞表演，今年以「高雄熊的海洋派對」為主題，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，搭配旗津海天一色美景，超過百隻風箏齊飛的壯麗畫面，不容錯過。

▲氣墊水樂園各式玩水設施消暑清涼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼8座氣墊水樂園免費玩，各式玩水設施消暑又清涼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲氣墊水樂園各式玩水設施消暑清涼。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，今年有全新造型氣墊登場，還有今年設置在港區的「冬日遊樂園」黃色球池，這次改為戲水球池。今年的氣墊水樂園開放時間，首次延長到晚上8點，從下午2點到晚上8點，8座氣墊讓大人小孩暢玩消暑，通通都免費。

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