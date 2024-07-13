室內放電天堂！玩具反斗城夢時代新改裝　義大200坪球池蹦床嗨玩

▲玩具反斗城夢時代店近日重新開幕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

玩具反斗城在高雄走過20個年頭，近日夢時代新概念旗艦店完成改裝，日前正式開幕，設有兒童遊戲區、Tomica車車天堂以及寶可夢主題專區等，不管大人、小孩在此都能感受不同的娛樂體驗。魔法歡樂谷義大世界店近日也重新開幕，場地升級成200坪，有小朋友最愛的720度旋轉溜滑梯、大球池、彈跳蹦床等，是能帶小孩放電又不怕日曬的室內天堂。

玩具反斗城台灣公司總經理吳怡玲表示，玩具反斗城在高雄走過20年，當年在店裡玩樂的孩子，如今都已成為父母，店面近來重新改裝，為南台灣首家旗艦店。除了有學齡前兒童遊戲區，還有不分年齡都喜歡的盲盒區。

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▲學齡前兒童遊戲區（圖／記者許宥孺攝）

▲寶可夢專區。（圖／記者許宥孺攝）

▲車車天地有百台多美小汽車（圖／記者許宥孺攝）

此外，為滿足寶可夢迷期盼，也特別設立寶可夢主題專區，有絨毛娃娃、收藏卡牌、玩具；而最具規模的則是車車天地，有數百台多美小汽車，配有270公分試玩軌道，遙控車區還有可以跑到時速約70公里的遙控車，讓大人也能在此找到樂趣。

歡慶重新開幕，玩具反斗城夢時代店即日起至7月31日推出星卡會員購物滿額享好禮，並參加抽抽樂活動，有機會贏取最大獎「小朋友30秒玩具大搬家」。另外，還推出超值限量排隊商品，單筆消費不限金額即可用超低價500元購買超值商品。

追風奇幻島-魔法歡樂谷從開幕就持續受到大小朋友喜愛，義大旗艦店於6月1日重新開幕，從原本只能容納150人的場地，升級成200坪大場地，一次最多有300人能同樂。四大主題包括百萬顆大球池、720度滾筒大溜滑梯、繩網迷宮、彈跳蹦蹦床、牆面積木、沙池及探索區，是帶小孩放電卻又不怕日曬的好去處。

▲義大世界是南台灣唯一水樂園，夏日水戰開打。（圖／義大世界提供）

▲義大世界遊樂設施「超級水戰冒險奇航」。（圖／義大世界提供）

▲室內遊樂設施不怕曬。（圖／義大世界提供）

想要玩水消暑的話，義大遊樂世界即日起至9月9日，限定推出水樂園，憑票進入加贈水槍、水槍袋、防水提袋等。憑義大購物廣場發票購買樂園星光票、皇家劇院則可享199元優惠價。