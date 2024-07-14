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社會 社會焦點 保障人權

獨／「幽靈貨車」高雄趴走！車況超差還闖紅燈　駕駛曝原因

記者吳奕靖／高雄報導

真的非常誇張！有民眾目擊一輛非常破損的貨車在高雄街頭趴走，前後車燈不但有明顯撞擊破損的痕跡之外，連副駕駛座的車門都快掉下來，車主用一條繩子拉住，照常開上路，整體感覺就像是布袋戲裡的「幽靈馬車」，因此戲稱這台車是真人版的幽靈貨車，但破損成這樣為何還要上路呢？車主給了解釋。

▲這台被網友戲稱的「幽靈貨車」，車損情況嚴重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這台被網友戲稱的「幽靈貨車」，車損情況嚴重 。（圖／民眾提供攝）

13日下午4點，高雄市三民區九如三路一輛貨車經過，讓人忍不住多看幾眼，因為整台車「破損不堪」，若是發生碰撞，這賠償一時半刻就很難說得清楚，為什麼？因為這台車子真的受損嚴重，副駕駛座的車門已經快掉下來，車主硬是從照後鏡架拉一根繩子擋住車門，右前方車體包含車燈、保桿都已經壞掉，不過更扯的是，這台車的駕駛真的夠狂，不但闖紅燈，變換車道還不打方向燈，而是閃「雙黃燈」。

▲這台被網友戲稱的「幽靈貨車」，車損情況嚴重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲副駕駛車門都快掉了，車主乾脆從照後鏡架拉條繩子擋著。（圖／民眾提供）

▲這台被網友戲稱的「幽靈貨車」，車損情況嚴重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲這台被網友戲稱的「幽靈貨車」闖紅燈 。（圖／民眾提供）

這段影片拿給警方看之後，連員警都嚇壞了！直呼真的夠誇張，仔細研究整個行車過程，這名「幽靈貨車」的駕駛涉及違反三條道路安全法規，分別是「方向燈損壞」，頭燈外之燈光設備不全或損壞不予修復，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。另外「未打方向燈」可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，以及闖紅燈可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。

令人好奇的是，這輛貨車為何破損成這樣？而且還照開上路？網友質疑是不是來找金主的，對此車主表示：「上個月出車禍還沒修理，最近找不到時間修復」，但車況以及駕駛的行為真的讓人心驚，所以警方請駕駛立即維修，避免造成危險。

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