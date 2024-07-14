川普造勢濺血！槍手不只朝單一方向開槍　美國關閉這地空域

▲川普在競選造勢場合上受傷濺血的這一幕震驚各界。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國賓州警方13日針對前總統川普造勢遇襲一案召開記者會，警官比文斯（George Bivens）透露，槍手事發當下開了好幾槍，但開槍方向有些分散，並非只朝單一方向射擊。在此同時，美國聯邦航空總署（FAA）14日宣布，出於特殊安全原因，賓州伯特利公園（Bethel Park）上空空域即刻關閉。
雪梨晨驅報、美聯社等報導，美國聯邦調查局（FBI）當地14日凌晨證實對川普開槍的槍手就是賓州20歲男性克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），他從造勢會場外的高處朝現場至少開了8槍，隨後被特勤局人員擊斃。然而依據州選民身分紀錄，克魯克斯是共和黨選民，他為何要朝共和黨籍的川普開槍尚待釐清。
通往克魯克斯住處的街道現已進入封鎖管制狀態，警方、聯邦調查局、特勤局人員正在搜索他家。
'Two critically wounded and one person was killed by the shooter.'— Sky News (@SkyNews) July 14, 2024
Pennsylvania state police Lt Col George Bivens added that 'the shots were scattered somewhat and so they weren't just into one particular location.'https://t.co/w95XTerYo6
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川普在競選造勢場合上受傷濺血的這一幕震驚各界，他在事後透過自有社群平台發文稱耳朵上緣中彈，稍早已搭機離開賓州後飛抵紐澤西州，他可以自行步出專機、朝鏡頭揮手，看起來身體並無大礙。
川普競選陣營表示，對於這次的攻擊事件至今仍感到震驚，期盼這可怕的行為能讓團隊、乃至整個國家都團結起來，重申對國家安全和平的承諾，譴責一切形式的暴力，團隊接下來會採取額外安全措施，共和黨全代會仍將按照計畫在密爾瓦基舉行，屆時將提名川普為共和黨總統候選人，「我們必須堅定完成使命，讓川普再次當選總統。」
▼槍擊事件發生後，川普被護送下台。（圖／達志影像／美聯社）
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