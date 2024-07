川普造勢濺血！槍手不只朝單一方向開槍　美國關閉這地空域

▲川普在競選造勢場合上受傷濺血的這一幕震驚各界。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國賓州警方13日針對前總統川普造勢遇襲一案召開記者會,警官比文斯(George Bivens)透露,槍手事發當下開了好幾槍,但開槍方向有些分散,並非只朝單一方向射擊。在此同時,美國聯邦航空總署(FAA)14日宣布,出於特殊安全原因,賓州伯特利公園(Bethel Park)上空空域即刻關閉。

雪梨晨驅報、美聯社等報導,美國聯邦調查局(FBI)當地14日凌晨證實對川普開槍的槍手就是賓州20歲男性克魯克斯(Thomas Matthew Crooks),他從造勢會場外的高處朝現場至少開了8槍,隨後被特勤局人員擊斃。然而依據州選民身分紀錄,克魯克斯是共和黨選民,他為何要朝共和黨籍的川普開槍尚待釐清。

通往克魯克斯住處的街道現已進入封鎖管制狀態,警方、聯邦調查局、特勤局人員正在搜索他家。

'Two critically wounded and one person was killed by the shooter.'



Pennsylvania state police Lt Col George Bivens added that 'the shots were scattered somewhat and so they weren't just into one particular location.'https://t.co/w95XTerYo6



Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/bD524KAwuw