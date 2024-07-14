我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

▲希爾驗DNA後發現自己多出22名同父異母手足，意外揭發婦產科醫生擅用自己精子讓她母親受孕。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

美國康乃狄克州一名39歲婦人希爾（Victoria Hill）進行DNA檢測後，意外發現自己多出22個同父異母的兄弟姐妹，更讓她崩潰的是，她發現自己高中時竟與「哥哥」交往亂倫，令她深受打擊。

根據《太陽報》（The Sun）報導，希爾前幾年出現了一些健康問題，由於她的父母都沒有類似症狀，加上她一直覺得自己與父親外貌差異較大，因此她決定驗DNA查明真相。

DNA檢測結果出爐後，希爾驚訝不已。她不僅發現自己有22名同父異母的兄弟姊妹，其中一人竟是她高中時的男友。希爾72歲的母親瑪拉莉聽聞真相也大感震驚，沒想到自己被欺騙多年。原來，希爾的母親當年在接受生育治療時，治療她的醫生伯頓（Burton Caldwell）在未經同意的情況下，自作主張掉包成自己精子進行受孕。

換句話說，希爾並非生父的女兒，親生父親是現年85歲的婦產科醫師伯頓，不僅如此，她還查出可能有更多家庭被蒙在鼓裡，被騙生下伯頓的小孩，這種犯行被稱之為生育詐欺，但目前美國大部分地區尚未對這類詐欺行為立法，由於缺乏法律制裁，這些生育詐欺者通常逍遙法外，甚至繼續在醫界執業，令人髮指。

希爾查出自己多出22名兄弟姐妹，想到自己無意間曾與親生哥哥亂倫，就讓她作嘔，儘管她慶幸兩人最終並未結婚生子，可是坦言這番真相破壞了她美好的高中回憶，希爾呼籲政府修法，杜絕生育詐欺行為，以防止未來再有人遭受類似的傷害。



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