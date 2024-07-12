巴黎奧運會倒數2周！市政府宣布：塞納河過去12天水質「普遍達標」

▲塞納河預計將成為巴黎奧運會的開幕與比賽地點，但其水質卻令人擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴黎市政府12日宣布，塞納河過去12天的水質都普遍達標，為即將到來的奧運會游泳比賽創造了有利的條件。隨著巴黎奧運會的開幕典禮只剩倒數2周，這項好消息為比賽的順利進行增添了信心。

據法新社報導，市政廳官員拉巴丹（Pierre Rabadan）告訴RFI，塞納河在過去的12天裡，有「11天或10天」的水質已達到國際游泳聯合會（FINA）要求的公開水域賽事標準，因此如果天氣允許的話，巴黎奧運會7月26日將在塞納河舉行開幕典禮，並在當地舉辦鐵人三項游泳比賽與公開水域游泳比賽。

▲當局堅稱塞納河的大腸桿菌含量已降至可接受範圍。（圖／達志影像／美聯社）

然而，巴黎地區近幾周遭遇了反常暴雨，未經處理的污水被沖入塞納河，導致水質污染水平上升。拉巴丹指出，「我們希望天氣會好一點，但不擔心比賽的舉行，因為我們相信比賽會順利舉行的。」不過，拉巴丹也補充，比賽可能需要做出一些「修改」，但未透露具體細節。

根據天氣預報，奧運會開始前的最後14天，巴黎多數的日子都不會下雨，而巴黎市政廳7月4日的報告也顯示，塞納河的水質在連續4天的晴朗天氣後已達到公開水域賽事標準。

過去10年，法國當局已投入14億歐元（約新台幣億元）改善巴黎的污水處理系統、建造新水處理和儲存設施，並努力清理塞納河，以確保奧運會期間的比賽水質安全。為了提高人們的信心，並證明塞納河的水質達標，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布她將於7月17日在塞納河游泳。