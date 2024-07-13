2024曼青盃國際太極拳錦標賽桃園登場　3千選手參賽

▲桃園市太極拳總會理事長暨市議會副議長李曉鐘表示，2024年第二屆曼青盃國際太極拳錦標賽，是全國最大規模的太極拳賽事。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024年第二屆曼青盃國際太極拳錦標賽，13日於桃園市立綜合體育館開幕。桃園市太極拳總會理事長暨市議會副議長李曉鐘表示，2024年第二屆曼青盃國際太極拳錦標賽吸引了來自國內外的共121支隊伍、約3,000名選手參與，是全國最大規模的太極拳賽事。

▲市長張善政說，鄭曼青大師是太極拳界的重要人物。（圖／市府提供）

出席活動的市長張善政說，鄭曼青大師是太極拳界的重要人物，創立了鄭子太極拳，並將詩書畫、中醫和武術結合，形成獨特的太極拳風格，國內太極拳推廣普及各年齡層，祝願所有參賽者身體健康，期望錦標賽圓滿成功，參賽者們能夠取得優異成績。

▲2024曼青盃國際太極拳錦標賽桃園登場。（圖／市府提供）

賽前全體參賽者演練的三十七式太極拳，動作整齊、優美，展現了高超的技藝，尤其桃園市太極拳總會謝清華總教練已87歲高齡，但看起來僅有57歲，就是得益於多年來的太極拳練習，而現場參賽者氣色都非常好，也顯示了太極拳對健康的益處，適合各個年齡層的人士練習，男女老少皆宜。

市府體育局表示，此次錦標賽針對不同年齡族群設立了學生組、社會組及60歲以上的長青組等。比賽項目涵蓋個人套路、個人推手及團體套路加推手等多種競賽類別，讓來自世界各地的武藝高手發揮所長，相互切磋與觀摩。桃園擁有眾多優秀的太極拳選手，在111年全民運動會中獲得2金、1銀、4銅的傑出表現。通過此次賽事，期望進一步培養更多優秀選手，推動太極拳運動的蓬勃發展。

包括：市府體育局長許彥輝、桃園市太極拳總會理事長暨市議會副議長李曉鐘、中華民國體育總會理事長葉政彥、中華民國太極拳總會理事長葉文寬、日本鄭子太極拳研究會石川縣分會領隊荒井保、大韓民國太極拳協會領隊李燦、鄭子太極拳研究會第二代弟子劉宗吉、順緣太極拳聯盟總會林木火、台灣太極拳總會梁绣金、中華民國太極拳總會李麗雲、薪傳鄭子太極拳總會連傑義、薪傳鄭子太極拳總會第十支會理事長莊茂山、台中推手協會理事長傅榮祥等均一同出席活動。