花蓮推動地方型SBIR！成功輔導102商家　績優業者獲國際殊榮

▲綠點生活有限公司與赤柯山農民合作，研發「金針根蒸餾酒」，榮獲歐洲最佳烈酒金牌獎及亞洲最重要烈酒銅牌獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為強化花蓮縣中小企業體質、提升地方產業投入創新技術與服務研發，並鼓勵新創及青創事業，持續推辦「地方型SBIR產業創新研發推動計畫」十餘年，成功輔導102家廠商獲得研發補助經費進行研發轉型，並在各自領域取得亮眼成績。

110年SBIR創新技術領域獲補助廠商「綠點生活有限公司」，與花蓮玉里赤柯山農民合作，以德國關鍵釀酒技術結合農特產品金針花研發「金針根蒸餾酒」，榮獲2022年歐洲最佳烈酒金牌獎及亞洲最重要烈酒銅牌獎。今年更以「經典琴酒」獲得2024年TWSC （Tokyo Whisky & Spirits Competition）東京威士忌及烈酒競賽金牌獎殊榮。

110年SBIR創新技術領域獲補助廠商「睿成塑膠有限公司」，透過收集回收塑膠的光譜特徵，作為AI智能辨識學習資料庫，達到精準且快速辨識，提升分選效果，達成回收塑膠高值化。並自全國企業中脫穎而出，榮獲2023年行政院環境部資源循環績優企業新創服務組銀質獎，顯示花蓮在推動資源循環過程中，逐步完善相關產業循環鏈，展現花蓮推動永續有相當之成效。

111年SBIR創新服務領域獲補助廠商「鎮一大理石有限公司」，運用石材邊餘料，透過設計創新，取代、減少正材的使用，達成低碳循環的永續目標。2023年以「天然冰石 冰磚 冰酒石」獲MIT微笑產品台灣金選入選。

縣長徐榛蔚重視在地產業發展，支持並鼓勵中小企業者勇於投入創新研發，強化企業核心能量，促進產業升級轉型並提升產業競爭力，未來將持續提供更多的支持和資源，協助中小企業掌握創新研發關鍵，促進地方產業蓬勃發展，為地方經濟注入更多活力。