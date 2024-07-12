「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展　促進國際經驗交流

▲「我們從河而來：流域千年．文化共筆」台南４００文化治理特展，已於台南市美術館２館盛大展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有多久沒有靜下來親近身邊的溪流與河海？水做為餵養生命與文化的核心元素，「我們從河而來：流域千年．文化共筆」台南４００文化治理特展，已於台南市美術館２館盛大展出。

１２舉辦特展開幕式，邀請共同參與踏查、書寫與創作的藝術家與團體來到展場，從各自的角度現身說法。開幕式更特邀立人國小與台南一中，這兩間分別位在府城古溪流德慶溪上、下游的學校，透過他們演出與歌聲，連接起台南地貌的百年變遷，也演繹著溪水上下游川流不息也未曾中斷過的無聲對話，為「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展帶起開幕精彩高潮。

台南市文化局長謝仕淵指出，音樂與圖像作為最能穿透人心並承載精神性的內涵的方式之一。今天不論是立人國小弦樂隊與合唱團在現場演出《安平追想曲》及《幸福的立人》二首曲目，以及台南一中校友嚴鈞，帶領校內吉他社學弟、立人國小合唱團及大提琴手聯合演出九年前在學時，因為老師帶領踏查德慶溪河道與訪談在地耆老與居民的課程，而譜寫出的歌曲―《溪盼》，現場的演出傳遞出跨世代、跨地域的公民共筆精神，這不僅是此次特展期望形塑共同討論、共同參與的公民精神，同時也回應台南文化與台南４００系列行動中最不可或缺的「世界交陪」理念。

台南市副市長葉澤山表示，「我們從河而來：流域文化．千年共筆」不只是一場藝術展覽，而是整座城市面向未來的文化治理計畫。推動城市發展的歷程，不單是公務單位的責任，更需要全民的關注和參與。特展不僅展現台南深厚的文化底蘊和創新精神，在全球都同樣在關注永續發展與氣候變遷的當下，邀請荷蘭、馬來西亞、日本、印尼等，與台南有著不同歷史關聯或類似自然環境的國家進行國際交流，透過交換經驗和對話，紮實台南邁向未來城市文化治理的每一步。期待所有市民都能走進南美館，一同探索台南這座川流島的發展歷程與成果。

總策展人龔卓軍說，「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展共集結５０組藝術家作品，透過不同文化研究領域與藝術關懷的角度，探問水文、城市、人類、多物種與生態環境共生共榮的關係，期待萬物眾生有重新聯結的可能，反思我們從「河」而來的命題。展期自７月９日起至１０月１３日止。展覽期間同步規劃多場行動，包含在８／１７－１８舉辦萬物議會、９／１３－１４推出國際論壇、９／６、９／１４播映《北將七》與《河處是我家》並舉辦映後座談，以及特展期間３場地景走讀活動，從山海圳綠道到大員港、林鳳營埤塘探索與五條港聲音走讀等系列活動，期待大家共同來到台南這座川流島，成為公民參與的重要一份子。更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「我們從河而來：流域文化．千年共筆」粉絲專頁（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｂｏｒｎｂｙｔｈｅｒｉｖｅｒ）查詢。