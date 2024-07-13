獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道　疑重摔「滿臉血」

記者陳凱力、陳韻如、黃資真／新竹報導

炎炎夏日，許多民眾選擇到水樂園戲水消暑，今(13日)下午卻傳出有民眾疑似在體驗5樓高的「海神飛艇」時意外滑倒重摔，導致整張臉滿是血，雙腿還有血跡。園方回應，第一時間已陪同傷者送醫治療，正調查意外發生經過中。

▲六福村水樂園驚傳遊客受傷。（圖／Threads網友fan_1298_授權提供）



網友在Threads上PO出， 一名男子滿臉是血，雙腳沾著鮮血，躺在滑水道上，看似意識尚清楚，救生員等人圍在身邊攙扶，確認其狀況。原PO透露，工作人員在測試完畢安全性後，便繼續開放遊客遊玩。

另名也在現場的網友則表示，聽到「蹦」的一聲巨響，往下看就發現滑水道都是血，有人躺在上面，之後工作人員也強調超過90公斤的遊客絕對不能玩3至5樓高的設施。

▲六福村水樂園滑水道「海神飛艇」。（圖／翻攝自六福村官網）



六福村官網寫著，「海神飛艇」為全台首見飛天梭立體滑道，從15公尺的高空急速俯衝而下，瞬間再衝向天際，隨即再度迅速滑落，享盡高潮迭起的刺激快感。

針對本起意外，六福村回應，目前園區正在調查意外發生緣由經過，園方第一時間全程陪同傷者送往醫院治療中，目前狀況皆穩定意識清晰，後續狀況園方也會同步關切。

園方向來注重遊客安全，設施現場皆有告示牌及人員解說說明提醒，也藉此提醒請遊客搭乘設施務必遵守設施安全規定。