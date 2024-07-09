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大陸 大陸焦點 特派現場

駱駝傳遭胖遊客「騎死」　敦煌景區：太多人騎「累趴了」

▲▼駱駝傳遭胖遊客「騎死」　敦煌景區：太多人騎「累趴了」。（圖／翻攝微博）

▲駱駝躺在地上，被懷疑累死。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名網友8日赴敦煌月牙泉旅遊，發現一隻駱駝在被一名胖遊客騎乘之後，就躺在地上動彈不得，疑似累死。對此，景區工作人員表示，駱駝沒有累死，只是最近遊客太多，太多人騎，駱駝「累趴」了。

發文的網友表示，他8日晚上9點左右，看見一名身材比較胖的遊客坐著駱駝，陷入了沙子裡，腿被駱駝壓住，遊客在導遊的協助下脫困之後，用力踢了駱駝的屁股幾腳，還牽著繩子將駱駝弄翻在地。

網友說，他當下馬上出聲阻止該名遊客繼續欺負駱駝，「駱駝翻在斜坡上動彈不得，奄奄一息。導遊也把駱駝扔在那裡，有工作人員騎摩托車來看，但後面不曉得怎麼處理的。」

▼月牙泉是熱門景點，每年都有大量旅客到訪。（圖／翻攝微博）

▲▼駱駝傳遭胖遊客「騎死」　敦煌景區：太多人騎「累趴了」。（圖／翻攝微博）

對此，月牙泉景區的工作人員表示，景點8日沒有發生駱駝累死的情況，「可能只是太累了！」工作人員還說，6 月至9月是景區的高峰，遊客很多，騎乘駱駝的人也比較多。

另一名當天也在場的網友則說，該隻駱駝的確沒有累死，只是累趴在地上，後來就站起來，被主人牽走了。

據了解，當地騎乘駱駝的費用是一個人100元人民幣，小孩可以跟大人一起騎乘。月牙泉景區有1000多隻駱駝，大多是附近的駝戶拉來的，採取輪班制，每隻駱駝早晚各工作3小時左右。

▼同一個景區去年也曾傳出駱駝被騎死的消息，但被官方否認。（圖／翻攝微博）

▲▼駱駝傳遭胖遊客「騎死」　敦煌景區：太多人騎「累趴了」。（圖／翻攝微博）

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