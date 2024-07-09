獨／感情糾紛！台中5人半夜公墓談判　助陣男掏刀...屁屁反被砍

▲台中7人7日凌晨跑到太平區山上公墓邊談判。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市7日發生一起傷害案件，2派人馬疑似因感情因素糾紛，凌晨4時許跑到太平區頭汴坑山區一處公墓附近談判。現場助陣的陳男當場掏出20公分水果刀，結果，反在跟楊男扭打時被砍傷臀部，一度送進加護。楊男犯案後1小時自行投案，遭檢方聲押獲准，現場5人也依妨害秩序送辦。

初步了解，該案起於男女情感糾紛，曾男不滿葉姓女友跟楊男過從甚密，找來陳男等好友助陣，雙方人馬竟然凌晨4點衝上頭汴坑山區、公墓附近產業道路爭吵。與曾男為同一派的陳男，攜帶一把20公分水果刀到現場，原本只是要威嚇助陣，結果跟對方陣營中的楊男發生爭執，雙方一言不合互毆、大打出手，沒想到陳的刀子被搶走後，自己反被砍傷屁股。

現場人員看見陳男受傷，嚇得趕緊通報警方「我朋友被人打傷，請求協助！」太平警分局獲報後，立即啟動快打部隊到場，但楊男已經駕車逃逸無蹤，警方立即調閱監視器追查楊男車牌，順利鎖定行蹤。楊男也自知難逃，在凌晨5時許就自行到坪林派出所投案，全案依法偵辦。

警方表示，受傷的陳男經治療，現已轉出加護病房，並無生命危險。楊男投案後，查扣作案水果刀，全案依照依妨害秩序、傷害罪移送台中地檢署偵辦，楊男聲押獲准。