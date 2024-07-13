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傳裴洛西、歐巴馬都想拜登退選　美醫師議員：他認知明顯衰弱

▲▼美國總統拜登與前總統歐巴馬。（圖／路透）

▲歐巴馬對拜登能否贏得連任抱持越來越深的懷疑，這已是華府最廣為流傳的秘密之一。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州執業泌尿科醫師、共和黨籍眾議員墨菲（Greg Murphy）表示，從他的專業來看，拜登已經表現出認知衰退的症狀。除此之外，民主黨內對拜登的反彈聲浪似乎越來越強烈，目前已有18人公開勸退拜登，現在傳出就連前總統歐巴馬（Barack Obama）和前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）都有意換拜。

綜合外媒報導，墨菲11日在社群公開影片表示，拜登在2星期前的辯論上明顯出現認知衰退的特徵，白宮、許多政界人士，甚至諸多名人都隱瞞了拜登的健康狀況，「他的思考能力、反應能力、消化吸收資料的能力明顯下降。」

墨菲強調，很擔心總統此刻的健康狀況，「我為他祈禱，但我們需要一個有能在危機時刻為美國人民站穩腳步、仔細思考、審時度勢的總統，悲哀的是，我們現在沒有。」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲民主黨內對拜登的反彈聲浪似乎越來越強烈。（圖／路透）

除了共和黨不斷的抨擊外，民主黨內對拜登的反彈聲浪似乎越來越強烈，目前至少有18名民主黨籍的參、眾兩院議員公開呼籲拜登交棒。美國好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）、麥克道格拉斯（Michael Douglas）也都表達出對拜登參選的擔憂。

有消息指出，喬治克隆尼投書紐時呼籲拜登退選，而歐巴馬事前早已知情，卻仍未阻止投書，有可能在暗助「換拜」行動。事實上，多位民主黨人已向歐巴馬、裴洛西喊話，希望他們能出面解決、團結民主黨，也呼籲兩人應盡快表態。

裴洛西10日曾說，是否繼續參選，將由拜登自己決定，「我們都鼓勵他做出決定，因為時間已經不多，我希望他做他決定做的任何事情。無論他做什麼決定，我們都支持。」

▲▼裴洛西。（圖／CFP）

▲裴洛西表示，是否繼續參選，將由拜登自己決定。（圖／CFP）

歐巴馬近兩週沒有公開發表評論，這讓一些主要民主黨人覺得他在很大程度上維持卸任後的相同立場，他在拜登與川普辯論後於社群平台X寫道，「糟糕的辯論夜晚在所難免，相信我，我很瞭解」，並在紐約一場募款晚會上重申這個說法。

但歐巴馬對拜登能否贏得連任抱持越來越深的懷疑，這已是華府最廣為流傳的秘密之一。與歐巴馬和裴洛西等人密切往來的資深民主黨人告訴CNN，「為免被認為不尊重拜登，他們在關注，在等拜登總統自己做出決定。」

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