她誤成小三1次就中「主動打電話給正宮」　人夫下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿明（化名）在婚姻關係存續期間外遇A女，甚至讓A女受孕並墮胎，後來是A女主動打電話告知正宮，整起事件才曝光。正宮憤而對兩人提告求償50萬元，由於現有證據無法證明A女是在知道阿明已婚的狀態下交往，屏東地院僅判阿明應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲A女知道阿明已婚之後，主動打電話告知正宮。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，阿明在婚姻關係存續期間（現已離婚）與A女發生婚外情，兩人長期過從甚密、同居，甚至發生性行為，導致A女受孕並墮胎，她直到去年3月間接到A女主動打來的電話，才曉得阿明外遇的事情，憤而決定對兩人提告求償50萬元。

A女僅表示，她當時不知道阿明已婚。阿明則辯稱，和A女只發生過1次性行為，當時是他謊稱沒有婚姻關係並展開追求，後來被A女發現已婚的事情，他才坦承自己是有婦之夫，A女也在知曉的當天馬上打電話告知妻子，他事後有向妻子認錯並尋求原諒。

屏東地院法官認為，從阿明的臉書大頭貼、雙方對話紀錄看來，僅能確認他與A女有不正當往來關係，但無法推認A女當時是否知道阿明已婚；另外，在證據錄音譯文中，A女多次表明不知道阿明已婚，衡諸常情，如果A女知道交往對象已婚，應當會懼怕正宮知曉此事，若無其他變因，不太可能突然向正宮坦白。

法官表示，現有證據無法證明阿明和A女有長期交往及同居的狀況，最終僅判阿明應賠償妻子15萬元較為適當，全案仍可上訴。