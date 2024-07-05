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社會 社會焦點 保障人權

撿到錢包送派出所被控侵占1.7萬元　屏東男獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿華（化名）去年5月間在ATM機台上撿到A男遺忘的錢包，他將錢包送至派出所，經警員檢視裡面有6900元現金，A男前來領取時卻表示錢包內有2萬4000元，短少1萬7100元，雙方因而鬧上法院。雖然阿華報案時一度謊稱拾獲地點、拖延將近5個小時，但並無證據證明他有侵占之舉，最終被屏東地院法官諭知無罪。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲阿華撿到錢包送至派出所，卻因為裡面的現金數量問題，被A男告上法院。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男去年5月12日下午2時50分前往屏東縣某金融機構使用ATM，離開時忘記將錢包帶走；阿華在同日下午3時7分撿到錢包，直到晚間7時58分才將錢包送至派出所，經承辦警員檢視，錢包內有現金6900元和駕照1張。

然而，A男接獲警方通知前往派出所領取錢包時，卻認為現金短少1萬7100元。A男表示，自己因為工作關係，會把收到的款項跟個人金錢混在一起，每天清算一次，下午再匯款給公司，事發當日中午他有清點過，匯款2萬多元，所以他確定錢包內應該有2萬4000元。

不過，屏東地院法官認為，從監視器畫面看來，只能證明阿華有撿到錢包，監視器並未拍到侵占過程，也沒有拍到錢包內的現金數量，加上A男無法提出任何證據證明當時錢包內共有2萬4000元，因此，這部分的說詞無法採信。

法官接著表示，阿華撿到錢包並送至派出所時，一度謊稱拾獲地點，中間間隔時間將近5個小時，雖然行為有些可疑，但也不能因此就認定他有侵占行為，最終因為證據不足，裁定無罪。

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