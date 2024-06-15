兒抓包離家繼父臉書掛「穩定交往中」　人妻心碎離婚

記者黃翊婷／綜合報導

小萍（化名）與丈夫阿強（化名）結婚1年便因為各種問題吵架，丈夫憤而離家出走，沒想到後來竟被兒子抓包，丈夫在臉書標註與其他女子「穩定交往中」，讓她無法接受，最終決定向屏東地院訴請離婚，並在日前獲得法官裁准。

▲小萍的兒子無意間發現阿強外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小萍在判決書中主張，和阿強婚前各自有小孩，登記結婚之後沒有生育子嗣，沒想到婚後1年雙方感情就出現裂痕，加上兩人對於金錢開支意見不合，丈夫不願意共同負擔家計，甚至擅自挪用家庭生活費用，夫妻倆頻頻發生爭執，最終丈夫選擇離家出走，至今下落不明。

小萍接著表示，丈夫會在需要用錢時向她的兒子借錢，沒想到竟被她的兒子抓包，丈夫在臉書上與另外一名女子標註為「穩定交往中」，兩人還拍攝許多交往照片，讓她大受打擊，後來她與丈夫約好協議離婚，對方卻無故未到，這才終於心寒，決定直接向法院訴請離婚。

面對妻子的指控，阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

屏東地院法官認為，從小萍的說詞中可知，阿強在離家期間與他人發生婚外情，夫妻倆早已沒有實質的婚姻生活，也都不想繼續維持這段婚姻關係，而且可歸責事由是男方較高，最終裁定准許小萍的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。