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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人夫被抓包　小三改用1招祕戀「快受不了」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）被指控與已婚前同事阿強（化名）發生婚外情，阿強的妻子發現之後選擇原諒，沒想到她竟然改用女兒的LINE與阿強繼續「祕戀」，並傳訊息告白「想念你，打給你，親愛的，我也快受不了對你的想念」，因而遭正宮提告求償50萬元。屏東地院法官日前審理此案，判小美應賠償正宮3萬元較為適當。

▲▼手機。（圖／記者許力方攝）

▲小美與阿強的戀情被抓包，她竟改用女兒的LINE暱稱繼續與阿強互傳親密訊息。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

正宮在判決書中主張，丈夫去年9月間突然變得很冷漠，之後便離家出走，夫妻倆分居至今，她進一步追查才知道，原來丈夫外遇前同事小美，但為了家庭，她仍選擇寬恕。

正宮接著表示，沒想到後來她又抓包小美與丈夫持續透過LINE頻繁聯繫，而且為了避免被她發現，小美竟然使用女兒的LINE暱稱，傳送「我好想你」、「想念你，打給你，親愛的，我也快受不了對你的想念」等訊息給丈夫，丈夫也回覆「愛你老婆」、「想你了，老婆」等話，讓她大受打擊，因此決定對小美提告求償50萬元。

對於上述指控，小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

屏東地院法官認為，阿強在對話中稱呼小美為「老婆」，雙方互動親密，顯然已經逾越一般朋友交往的分際，屬於男女朋友的親密往來，考量到小美與正宮之間的身分、地位、經濟狀況、加害程度及其他因素，最終判小美應賠償3萬元較為適當，全案仍可上訴。

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