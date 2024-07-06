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社會 社會焦點 保障人權

大白天闖民宅猥褻熟睡女童　色男瞎掰「做運動」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）涉嫌在大白天擅闖民宅，並對屋內熟睡的女童進行猥褻。阿強被逮之後辯稱自己進入屋內是要做運動，但並未獲得屏東地院法官採信，日前被依侵入住宅罪、成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，各判處拘役55日、有期徒刑10個月。

▲陝西藍田發生4名小學生性侵女同學事件。（示意圖／CFP）

▲阿強擅闖民宅猥褻女童。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴書中記載，阿強在案發當日上午7時許行經一處民宅，竟擅自開啟大門闖入屋內，對正在房間中熟睡的女童施以猥褻行為，得逞之後隨即離開；女童驚醒之後立刻打電話向家中大人求救，大人們隨後也在附近道路找到阿強，並馬上報警處理。

對於上述犯行，阿強僅坦承擅闖別人住家，辯稱進入屋內是去運動，沒有猥褻女童。但檢方認為，阿強的說詞是臨訟杜撰之詞，訊後仍依法將他起訴。

屏東地院法官認為，阿強未經同意無故進入他人居住的房屋，又為逞一時私慾做出猥褻行為，不僅妨害他人居家安寧，也對受害女童的身心健全、人格發展造成不良影響，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與女童家屬達成和解，最終依侵入住宅罪、成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，各判處拘役55日、有期徒刑10個月，僅拘役部分得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。

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