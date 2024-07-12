　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度宣布6月25日是「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

▲▼印度國旗示意圖（圖／達志影像／美聯社）

▲印度政府宣布，往後每年的6月25日為「憲法謀殺日」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

印度政府今天宣布，每年的6月25日為「憲法謀殺日」，警惕獨裁黑歷史。49年前的這一天，時任總理英蒂拉．甘地宣布「緊急狀態」，取消選舉並限制公民自由，實施期間估計逮捕10多萬名反對人士。

印度內政部長夏哈（Amit Shah）今天在社群平台X貼出政府公報，宣布每年的6月25日為「憲法謀殺日」（Samvidhaan Hatya Diwas）。

夏哈在貼文中說，1975年6月25日，時任總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）展露出獨裁真面目，對全國實施緊急狀態以扼殺民主靈魂，數以10萬計無過之人被關進監獄，媒體也被噤聲。

貼文寫道：「印度政府決定訂每年6月25日為『憲法謀殺日』，紀念在1975年緊急狀態期間，所有遭受不人道苦難者所做出的巨大貢獻。」

他補充，這是總理莫迪（Narendra Modi）的決定，以緬懷民主鬥士在這段壓迫期間致力恢復民主的精神，並且避免像「國大黨（Congress）這類獨裁勢力」重演歷史。

在今年6月24日，莫迪本人曾形容緊急狀態統治為印度民主史上的「黑點」（black spot）。

1975年6月25日，國大黨籍的英蒂拉．甘地以國家面臨「內部動蕩」為由，宣布了「緊急狀態」統治，直到1977年3月21日才解除。

這21個月期間，印度政府停止憲政程序與國會運作，根據印度媒體的報導，介於10萬至14萬名反對派領袖、異議人士以及媒體記者被逮捕，其中許多是遭到「預防性逮捕」。

在不久前結束的印度大選期間，在野陣營領袖之一、英蒂拉．甘地之孫拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi），主打執政的「印度人民黨」（BJP）毀憲獨裁，號召民眾摒棄BJP以捍衛印度憲法。

印度史上宣布過3次緊急狀態，分別是1962年（印中戰爭）、1971年（印巴戰爭）以及1975年（內部動蕩）。

有觀察人士認為，印度政府今天頒布「憲法謀殺日」，旨在反制以國大黨為首的在野陣營，在大選期間針對BJP的毀憲敘事。

 
ET快訊
吳尊13歲女兒暴風抽高！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

俄羅斯下令逮捕反對派領袖納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

拜登連環口誤！喊澤倫斯基「俄羅斯總統普丁」　克宮：全世界在看

印度宣布6月25日是「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

以色列粉碎加薩市300多間房屋　瓦礫堆下找到60具遺體

快訊／俄羅斯客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

開價時薪約15萬拍「精子藝術照」　21歲女模看條件氣炸：50男一起

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

李多慧信義區街頭熱舞！3秒影片讓後面小黃紅了

台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

吳夢夢回應

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

俄羅斯下令逮捕反對派領袖納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

拜登連環口誤！喊澤倫斯基「俄羅斯總統普丁」　克宮：全世界在看

印度宣布6月25日是「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

以色列粉碎加薩市300多間房屋　瓦礫堆下找到60具遺體

快訊／俄羅斯客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

開價時薪約15萬拍「精子藝術照」　21歲女模看條件氣炸：50男一起

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們

竹市21警幫抽回罰單涉貪　退休警：多是人情壓力，警也不願意

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

花田聽音樂！「桃園蓮花季」開7成　4大裝置、活動亮點一次看

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

17歲鮮肉床戰28歲女　「硬不起來」被笑殺人

拜登連環口誤！稱澤倫斯基俄羅斯總統普丁

俄羅斯下令逮捕納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

「東京迪士尼郵輪」2028年首航　價位曝光

好萊塢換拜聲起！道格拉斯：難想像拜登做完第2任期

印度宣布「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

小兄弟誤食誘殺野猴毒餅　嘔吐狂抖送院亡

以色列粉碎加薩市300間房　瓦礫堆下找到60具遺體

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

更多熱門

相關新聞

他疑雙胞胎不是親骨肉　妻割斷嬰兒喉嚨

他疑雙胞胎不是親骨肉　妻割斷嬰兒喉嚨

印度門達普爾奇地區（Mendhar Poonch）近日發生了一起駭人聽聞的事件。一名母親因為丈夫否認剛出生的雙胞胎女嬰是他的骨肉，憤而割斷2個孩子的喉嚨，事後警方逮捕了這名母親，並指控其犯下謀殺罪。

8歲女童公園失蹤　警犬發現遭3男性侵殺害

8歲女童公園失蹤　警犬發現遭3男性侵殺害

Hyundai最入門小休旅暗夜騎士版

Hyundai最入門小休旅暗夜騎士版

新北出口拓銷團　創3億海外商機

新北出口拓銷團　創3億海外商機

吵架阻止男友飛走　女謊稱「他包包有炸彈」

吵架阻止男友飛走　女謊稱「他包包有炸彈」

關鍵字：

憲法謀殺日印度獨裁

讀者迴響

熱門新聞

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

蔡阿嘎發聲粉碎與嘎妹鬧翻謠言

台北幼兒園長之子性侵20女童　兒少法淪加害人保護傘

台北驚見幼兒園性侵！　淫師私拍女童不雅片超過600部

即／林士傑槍殺案！疑槍手「口罩男」高雄落網

吳尊13歲女兒暴風抽高「身高超過爸肩膀」

百貨員工認證！放這音樂＝外面「下雨了」

25歲男喊「人劍合一」弒親！檢：精神狀況不穩

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面