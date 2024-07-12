零修圖本尊來了！超仙氣東海4姊弟合體台中鍋烤節　感情狀態曝

▲超仙氣東海四姊弟合體台中鍋烤節，4人高顏值，台中市長盧秀燕也稱讚男的帥、女的美若天仙。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

日前在畢業季爆紅的東海4姊弟今天現身代言台中鍋烤節，在爆紅之後首度合體在鏡頭前亮相，近距離看，4姊弟果然都屬高顏值天菜，尤其大姊更是仙氣十足。市長盧秀燕也大讚沈家男的帥、女的美若天仙。不過姊夫們可能要失望，沈家弟弟沈哲誌也透露，3位姊姊都已經死會；但更讓人大家驚喜的是，沈家媽媽也陪同到場，不論體態、身材保持猶如18歲少女，讓人讚嘆基因強大。

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▲四姊弟分處不同縣市，今天為了台中鍋烤結合體，也分享各自心中愛店。（圖／記者游瓊華攝）



今天鍋烤節記者會湧入破百位業者共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，台中市長盧秀燕開心宣布今年鍋烤節開鍋！記者會上，盧秀燕也問沈家4姊弟喜愛的店家，剛自東海大學畢業的弟弟沈哲誌透露，最愛吃「湯棧」的剝皮辣椒湯底火鍋，炸蛋、炸金針菇都是必點；大姊沈孟諭則偏愛萬客什鍋的烏骨雞，萬客店家聽到開心尖叫；二姊沈亞靜最愛食藝火鍋，直呼「食材新鮮、價錢實惠，湯頭炒過很好吃」；至於三姊沈旻潔則大讚老井燒烤的厚切牛舌，也讓老井店員歡呼不已。

▲大姊被媒體公認仙氣超足，氣質優雅出眾。（圖／記者游瓊華攝）



據悉，為了這場活動，大姊、二姊以及媽媽都分別自台北、新北以及桃園南下，至於三姊以及沈家小弟則在台中。因為畢業照爆紅的沈哲誌被網友們稱為「國民小舅子」，他也坦言，爆紅之後很多人藉機認識他，但三個姊姊都已經死會、有男友了，此話一出，連台中市長盧秀燕都驚訝地「啊」了一聲，喊出廣大網友的心聲。