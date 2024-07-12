　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

零修圖本尊來了！超仙氣東海4姊弟合體台中鍋烤節　感情狀態曝

▲零修圖本尊來了！超仙氣東海四姊弟合體台中鍋烤節　口袋愛店曝光（圖／記者游瓊華攝）

▲超仙氣東海四姊弟合體台中鍋烤節，4人高顏值，台中市長盧秀燕也稱讚男的帥、女的美若天仙。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

日前在畢業季爆紅的東海4姊弟今天現身代言台中鍋烤節，在爆紅之後首度合體在鏡頭前亮相，近距離看，4姊弟果然都屬高顏值天菜，尤其大姊更是仙氣十足。市長盧秀燕也大讚沈家男的帥、女的美若天仙。不過姊夫們可能要失望，沈家弟弟沈哲誌也透露，3位姊姊都已經死會；但更讓人大家驚喜的是，沈家媽媽也陪同到場，不論體態、身材保持猶如18歲少女，讓人讚嘆基因強大。

▲零修圖本尊來了！超仙氣東海四姊弟合體台中鍋烤節　口袋愛店曝光（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲四姊弟分處不同縣市，今天為了台中鍋烤結合體，也分享各自心中愛店。（圖／記者游瓊華攝）

今天鍋烤節記者會湧入破百位業者共襄盛舉，現場熱鬧滾滾，台中市長盧秀燕開心宣布今年鍋烤節開鍋！記者會上，盧秀燕也問沈家4姊弟喜愛的店家，剛自東海大學畢業的弟弟沈哲誌透露，最愛吃「湯棧」的剝皮辣椒湯底火鍋，炸蛋、炸金針菇都是必點；大姊沈孟諭則偏愛萬客什鍋的烏骨雞，萬客店家聽到開心尖叫；二姊沈亞靜最愛食藝火鍋，直呼「食材新鮮、價錢實惠，湯頭炒過很好吃」；至於三姊沈旻潔則大讚老井燒烤的厚切牛舌，也讓老井店員歡呼不已。

▲零修圖本尊來了！超仙氣東海四姊弟合體台中鍋烤節　口袋愛店曝光（圖／記者游瓊華攝）

▲大姊被媒體公認仙氣超足，氣質優雅出眾。（圖／記者游瓊華攝）

據悉，為了這場活動，大姊、二姊以及媽媽都分別自台北、新北以及桃園南下，至於三姊以及沈家小弟則在台中。因為畢業照爆紅的沈哲誌被網友們稱為「國民小舅子」，他也坦言，爆紅之後很多人藉機認識他，但三個姊姊都已經死會、有男友了，此話一出，連台中市長盧秀燕都驚訝地「啊」了一聲，喊出廣大網友的心聲。

ET快訊
25歲兒「人劍合一」殺死媽媽　父褲染鮮血：沒有糾紛
鄭文燦收押救了台塑重臣楊兆麟　法院：無串證之虞沒必要羈押
AV女優拍7年引退　現身小龍女徵選：喜歡台灣
百萬YouTuber全台首店開店1年熄燈　在地曝：不意外
快訊／表決大戰！傅崐萁急修嚴罷免門檻　藍白聯手成功逕付二讀
幫買1992元牙膏內衣褲被喊卡　鄭文燦友人急問：何時能再補貨
一家4口慶生照曝...待業兒刺死媽媽：人劍合一！
190cm老公視角照太矮　巨人「胸部很大阿」陳彥婷秒消氣：被

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

環評通過「前業主風電案」遭質疑　彭啓明：利益迴避是基本價值

騎士福音！高溫狂飆「火烤機車族」高雄縮短紅燈秒數　少曬30秒

江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

快訊／大學分科測驗化學解答公布　預估頂標、前標提高4級分

化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

零修圖本尊來了！超仙氣東海4姊弟合體台中鍋烤節　感情狀態曝

賓士爸賣場停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻：高手才懂

快訊／用到過期肉！聯上飯店、台鋁怒了　痛罵冷凍廠：罔顧食安

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

環評通過「前業主風電案」遭質疑　彭啓明：利益迴避是基本價值

騎士福音！高溫狂飆「火烤機車族」高雄縮短紅燈秒數　少曬30秒

江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

快訊／大學分科測驗化學解答公布　預估頂標、前標提高4級分

化學科推理成分多　緊扣永續議題「碳捕捉、臭氧破壞入題」

零修圖本尊來了！超仙氣東海4姊弟合體台中鍋烤節　感情狀態曝

賓士爸賣場停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻：高手才懂

快訊／用到過期肉！聯上飯店、台鋁怒了　痛罵冷凍廠：罔顧食安

快翻衣櫃！「穿粉紅裝」5折爽玩水陸樂園　限時9天衝了

KIA「新電動MPV」PV5量產測試！3版本、可切換車身明年上市

劉詩詩銀白禮服美呆！一掀起「長腿驚現白紗布」　敬業模樣惹心疼

3生肖「七月財運大爆發」　升職加薪、投資大豐收

川普又出狂言「把祖克柏關起來」！　放話當選要抓選舉詐欺者

快訊／國軍儀隊表演撤出中正紀念堂　國防部曝「7月15日起」新規劃

安宰賢安慰失戀男　「離婚過的人都有了，戀愛真的不算什麼」

25歲男喊「人劍合一」弒母！　父褲染鮮血帶傷現身相驗：沒有糾紛

廁所按紅色紐「秒變夜店」　2台灣妹嗨翻！81萬人搶看

日本男神結婚4年「戴婚戒讓我很安心」　瀨戶康史深情告白閃瞎網

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

永豐棧何家債務難解！　「阿利海鮮」底價破10.5億重起法拍

永豐棧何家債務難解！　「阿利海鮮」底價破10.5億重起法拍

位於東興路、台灣大道「阿利海鮮」4月時以底價10億1820萬元進入法拍市場，成為市場焦點，不過在首拍日前撤拍，市場人士皆以爲事件告一段落後，豈料，近期該物件又重啟拍賣，底價更增3741萬元，來到10.5561億元。

男服用標靶藥物「頭皮整片潰爛」　醫驚：最嚴重等級併發症

男服用標靶藥物「頭皮整片潰爛」　醫驚：最嚴重等級併發症

台中房市章魚哥預言　74環線內房價「7上8下」

台中房市章魚哥預言　74環線內房價「7上8下」

台中城市半程馬拉松12／8起跑

台中城市半程馬拉松12／8起跑

東海仙氣4姊弟爆紅　7/12合體台中鍋烤節

東海仙氣4姊弟爆紅　7/12合體台中鍋烤節

關鍵字：

東海四姊弟鍋烤節台中

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

購物天后電話講一半「突發怪聲」

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

30人酒駕姓名、照片公布

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面