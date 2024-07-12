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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽兩岸學生棒球聯賽　百名台青棒球小將赴紹興「以球會友」

▲▼ 第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽 。（圖／海峽兩岸棒球協會 提供）

▲ 第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽 。（圖／主辦單位 提供）

記者任以芳／浙江報導

第五屆「海峽兩岸學生棒球聯賽」在紹興棒壘球體育文化中心開賽，來自兩岸的18支棒球隊齊聚浙江紹興，以球會友。不少首次來大陸參賽台灣學生感到興奮。第一次來紹興台生葛品進表示，在現場比賽的體驗感想好，之前在台灣看過亞運會，親自來看亞運場館，覺得很澎湃華麗。

紹興是一座千年古城、江南水城，更是一座活力之城。2023年杭州亞運會棒球壘球比賽在紹興成功舉辦，今年9月，這座「棒壘球之城」還將迎來世界棒壘球聯會，U23 棒球世界杯的賽事。

去年來紹興參加過亞運會的中信科大教練湯登凱，今年舊地重游，帶領學生們再次踏上這個熟悉的賽場，「這裡的場地、人工草坪、周邊的設施、觀眾席都覺得蠻不錯的」。

第一次來紹興台灣實踐中學棒球隊教練馬承銘也說，「這裡的球場設施比台灣好很多，學生們在這裡訓練、比賽會有很大的提升。」

▲▼ 第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽 。（圖／海峽兩岸棒球協會 提供）

▲▼ 第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽 。（圖／海峽兩岸棒球協會 提供）

▲ 台灣參賽球隊許多成員都是「首來族」。（圖／主辦單位 提供）

當天9日開幕式，來自兩岸各支學生棒球隊的領隊、教練員、運動員代表整裝待發。參賽隊員通過賽事提升棒球水平，增進兩岸運動員之間的交流、結下深厚友誼。

「第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽」參賽隊伍，兩岸學生棒球隊共計18支，總人數400多人。其中，台灣參賽隊伍9支、大陸隊伍9支。分三個組別，採用分組單循環制，按積分總排名，共進行27場比賽。

▲▼ 第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽 。（圖／海峽兩岸棒球協會 提供）

▲ 海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇。（圖／主辦單位 提供）

「第一次來到大陸的台生，都會覺得這裡跟他們想象中的完全不一樣。」海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長徐勇，多年來一直從事兩岸棒球交流工作，「我們也想通過這個賽事，搭建一個平台，讓更多的台灣學生瞭解大陸、認識大陸」。

來自台灣實踐大學棒球隊的選手陸韋宏，經歷了首日比賽有感發得分享，「受邀來浙江紹興參加此次比賽，我有一種受寵若驚的感覺，希望台灣朋友可以多來浙江看看。」

比賽期間，兩岸學子的交流活動也陸續展開，一起感受紹興古城韻味，體驗紹興城市風貌和建設成就。

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