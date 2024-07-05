寶寶等不及！孕婦陣痛樓梯產子　羅東消防員緊急接生完成任務

▲▼孕婦樓梯間生產，羅東消防員臨危受命接生救護保母子平安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名孕婦，今（5）日凌晨在樓梯間陣痛不止，羅東分隊高級救護技術員莊定澂與黃峯駿2人火速趕到時，胎兒已產出，莊等2人，將孕婦抬上擔架時，產婦呼吸急促，因此給予氧氣面罩治療，在確認母子生命徵象穩定後，將母子平安送達博愛醫院，圓滿達成急產救護任務。

宜蘭縣政府消防局於今（5）日凌晨接獲民眾報案，一名孕婦在樓梯間陣痛不止，急需送醫。羅東分隊救護車隨即出動，由高級救護技術員莊定澂與黃峯駿二人前往執行任務。

救護人員抵達現場後，報案人表示胎兒已經產出，且產婦及胎兒都在樓梯間。報案人已先將胎兒用毛巾包裹，救護員評估新生兒狀況良好，並已夾上臍帶夾、抽吸口鼻，排除多餘異物，給予包裹保暖。救護員協助產婦自樓梯間脫困後，將她搬運至擔架床上。由於產婦呼吸急促，救護員給予氧氣面罩治療，並確認新生兒心跳正常，APGAR Score為滿分。確認母子生命徵象穩定後，將母子平安送達博愛醫院，圓滿達成急產救護任務。

莊定澂表示，這是他第一次協助急產接生。剛被叫醒還睡眼惺忪的他，聽到家屬說寶寶已經出來，馬上進入備戰狀態。他感謝平時的訓練，讓他能夠在此刻派上用場，寶寶的哭聲讓他覺得生命真的很偉大，他感到幸運能夠迎接小生命的到來。

宜縣消防局長徐松奕表示，平時受理孕婦急產的案件並不多，但此次同仁處置得當，顯示平日訓練成效，能冷靜評估新生兒狀況並給予適當救護，將媽媽及寶寶平安送達醫院，值得讚許。他也呼籲孕婦如有羊水破裂、子宮陣痛頻繁等生產前兆，應立即撥打119請求協助，以確保產婦及新生兒的安全。