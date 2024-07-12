快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

▲全中教提供數甲試題即時分析。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學分科測驗今起一連兩天舉行，首日第3節考數甲，得勝者文教提供數甲試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年數甲5標（頂前均後底）為「48、41、30、20、15」分。因今年整體試題難度比去年簡單，補教預估5標均比去年大幅提高，其中頂標、後標、底標提高7級分，前標、均標提高8級分。

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補教老師解創智表示，今年數甲是分科測驗舉行3年以來最簡單的一年，有高達24分都跟課本習題一致，這是史上頭一遭，往年都只有1題，今年考生只要有認真準備，即可拿到20分以上的基本分，命題委員可能想傳達希望考生可以把課本知識弄懂。他認為，今年5標衝高之後，明年恐會下修，但希望試題難易度可以穩定一點。

全國教師會也提供即時試題分析，全教會數甲解題召集人、松山高中數學老師簡廷豐表示，今年整體難度中間偏易，有許多課內基礎題，預估分數可能較去年上升，學生第一眼看到題目應皆能有答題的方向。題型部分，第3題考西洋棋子擺放，結合桌遊的生活化考題，算是創新題；第4題又出現抽獎考題，也是近幾年流行的題型。

全國高級中等學校教育產業工會數甲解題團教師也說，今年數甲基本題多，對學生友善，計算量跟去年相比整體減少，難易度稍降，部分題型與學測複習題型接近，學生應該會覺得熟悉易寫，但仍具鑑別度，預估5標會略微提高。

▼得勝者文教提供數甲考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）